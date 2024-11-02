https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981519695.html

Американец Мартиндейл два года передавал России координаты объектов ВСУ

Американец Мартиндейл два года передавал России координаты объектов ВСУ - РИА Новости, 02.11.2024

Американец Мартиндейл два года передавал России координаты объектов ВСУ

Американец Дэниэл Мартиндейл, которого вывели с подконтрольной ВСУ территории, два года передавал России координаты украинских военных объектов, сообщили РИА... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:31

2024-11-02T13:31

2024-11-02T17:12

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, которого вывели с подконтрольной ВСУ территории, два года передавал России координаты украинских военных объектов, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным силовиков, 27 октября российскими военнослужащими, выполнявшими боевые задачи возле села Богоявленка (ДНР), "был выведен из зоны боевых действий и доставлен в Донецк гражданин США Дэниэл Мартиндейл". В силовых структурах добавили, что американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. "При этом, инициативно установив связь с российскими силовыми структурами, он на протяжении двух лет сообщал координаты украинских военных объектов", — указали в силовых структурах. Полученная от Мартиндейла информация неоднократно использовалась для нанесения огневого поражения инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ, подчеркнули силовики.Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении. Сообщалось, что решается вопрос о предоставлении ему политического убежища и вступлении в гражданство России.

https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981523749.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл