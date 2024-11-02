Рейтинг@Mail.ru
Американец Мартиндейл два года передавал России координаты объектов ВСУ - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 02.11.2024 (обновлено: 17:12 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981519695.html
Американец Мартиндейл два года передавал России координаты объектов ВСУ
Американец Мартиндейл два года передавал России координаты объектов ВСУ - РИА Новости, 02.11.2024
Американец Мартиндейл два года передавал России координаты объектов ВСУ
Американец Дэниэл Мартиндейл, которого вывели с подконтрольной ВСУ территории, два года передавал России координаты украинских военных объектов, сообщили РИА... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:31
2024-11-02T17:12
в мире
россия
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
дэниэл мартиндейл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981515703_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a716c62f451a6e8c72829dc5f188011.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, которого вывели с подконтрольной ВСУ территории, два года передавал России координаты украинских военных объектов, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным силовиков, 27 октября российскими военнослужащими, выполнявшими боевые задачи возле села Богоявленка (ДНР), "был выведен из зоны боевых действий и доставлен в Донецк гражданин США Дэниэл Мартиндейл". В силовых структурах добавили, что американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. &quot;При этом, инициативно установив связь с российскими силовыми структурами, он на протяжении двух лет сообщал координаты украинских военных объектов&quot;, — указали в силовых структурах. Полученная от Мартиндейла информация неоднократно использовалась для нанесения огневого поражения инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ, подчеркнули силовики.Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении. Сообщалось, что решается вопрос о предоставлении ему политического убежища и вступлении в гражданство России.
https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981523749.html
россия
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981515703_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_19b21b409278dc3326bda816441f1b90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Дэниэл Мартиндейл
Американец Мартиндейл два года передавал России координаты объектов ВСУ

Российские силовики использовали данные Мартиндейла для поражения объектов ВСУ

© РИА НовостиДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, которого вывели с подконтрольной ВСУ территории, два года передавал России координаты украинских военных объектов, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным силовиков, 27 октября российскими военнослужащими, выполнявшими боевые задачи возле села Богоявленка (ДНР), "был выведен из зоны боевых действий и доставлен в Донецк гражданин США Дэниэл Мартиндейл". В силовых структурах добавили, что американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года.
«

"При этом, инициативно установив связь с российскими силовыми структурами, он на протяжении двух лет сообщал координаты украинских военных объектов", — указали в силовых структурах. Полученная от Мартиндейла информация неоднократно использовалась для нанесения огневого поражения инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ, подчеркнули силовики.

Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении. Сообщалось, что решается вопрос о предоставлении ему политического убежища и вступлении в гражданство России.
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Американец Мартиндейл рассказал, как поддерживал контакты с Россией
Вчера, 13:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныДэниэл Мартиндейл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала