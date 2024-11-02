https://ria.ru/20241102/lukashenko-1981500756.html

Белоруссия не станет разменной монетой в политике, заявил Лукашенко

Белоруссия не станет разменной монетой в политике, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.11.2024

Белоруссия не станет разменной монетой в политике, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит западной части республики быть разменной монетой в политике. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:13

2024-11-02T12:13

2024-11-02T13:12

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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит западной части республики быть разменной монетой в политике. Принимая участие в фестивале-ярмарке "Дожинки", проходящем в городе Мосты и посвященном окончанию уборочной кампании в Гродненской области, Лукашенко заявил, что регион - один из лидеров белорусского АПК, культурный и духовный центр, где размещены несколько объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. "А ведь всего этого могло и не быть. Как и самой области. Мы с вами это хорошо помним и знаем. Земля и люди здесь много раз становились разменной монетой в политических играх. Я должен сказать, что больше никогда Гродненская область и наши белорусы, … поляки, евреи, татары, украинцы, русские (которые живут в этом регионе – ред.) никогда больше не будут разменной монетой у политиков", - заявил Лукашенко. Выступление президента транслировал телеканал "Первый информационный". Он подчеркнул, что народ, будучи разделенным, даже в сложные времена не терял чувства национальной идентичности и воссоединился в единую Белоруссию в 1939 году. Глава государства отметил, что в 90-х годах прошлого века история едва не повторилась, когда в период экономического кризиса в регионе не было ни работы, ни перспектив. "На фоне этого развала вновь попытались разыграть ту самую карту про "кресы всходне" (с польского языка "восточные окраины" - ред.), но мы не позволили возвысить представителей одной национальности над другими. Вы в Гродно это хорошо знаете. Здесь живут наши белорусы, наши украинцы, наши русские, наши евреи, наши поляки, наши представители всех национальностей, которых в стране полторы сотни", - констатировал президент. "Мы все разные, но мы единый белорусский народ по праву земли, на которой вместе живем сейчас, и на которой будут жить наши дети. Для этого мы сделаем все. Суверенная Беларусь крепко стоит на ногах, мы кардинально изменились и многому научились", - заявил Лукашенко.Он также вспомнил события после президентских выборов в 2020 года, когда прозападная оппозиция выходила на протесты, в том числе в Гродненской области, а теперь выехала из республики за рубеж. "Какую они там проводят политику? Бегают по начальникам, правительствам (стран Запада – ред.), требуют санкции и душить (официальный Минск – ред.). Дошли до того, что наших бизнесменов, которые могут въехать в другие страны, там перехватывают и требуют с них деньги, чтобы им жить было нормально, чтобы бороться против диктатуры в Беларуси", - сказал он.Вместе с тем президент отметил, что белорусы на Западе никому никогда не были нужны, что доказала ситуация с выехавшими оппозиционерами. "Живите на своей земле. Вы никому там не нужны, эти беглые доказали. Детишки в школы пошли – начинают травить наших детишек... Времена поменялись, мы и тогда, до 1939 года (когда западная часть Белоруссии была в составе Польши – ред.), там были не своими людьми. Сейчас тем более", - сказал Лукашенко. Он заявил, что за границей не нужные белорусские специалисты, которым предлагают низкоквалифицированный труд."Многие просятся вернуться. Пожалуйста, возвращайтесь, мы открыты. Но если ты преступил закон, разрушал страну, ты должен ответить. Но лучше вернись и ответь здесь", - сказал президент."Мы Гродненскую область никому не отдадим, это - наша земля", - заключил Лукашенко.

https://ria.ru/20241102/lukashenko-1981494474.html

https://ria.ru/20241025/lulkashenko-1979956896.html

https://ria.ru/20240910/lukashenko-1971819658.html

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в мире, белоруссия, гродненская область, гродно, александр лукашенко, юнеско