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Запад ищет поводы задушить Минск и Москву, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.11.2024
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11:38 02.11.2024 (обновлено: 12:33 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/lukashenko-1981494474.html
Запад ищет поводы задушить Минск и Москву, заявил Лукашенко
Запад ищет поводы задушить Минск и Москву, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.11.2024
Запад ищет поводы задушить Минск и Москву, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается через территорию республики нападать на соседние страны ЕС - это Запад поставил цель... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:38
2024-11-02T12:33
в мире
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается через территорию республики нападать на соседние страны ЕС - это Запад поставил цель задушить Минск и Москву и ищет для этого причины."Поверьте, мы не нагнетаем ситуацию. Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву или Латвию, на Украину. Глупость полная. Никто из Беларуси без нашего с вами ведома воевать с соседями и НАТО не собирается. Это они поставили перед собой цель задушить нас с Россией и сегодня, идя к этой цели, ищут причины. Ищут причину в чем-то нас упрекнуть", - заявил Лукашенко в городе Мосты Гродненской области.Выступление президента, которое прошло на фестивале-ярмарке "Дожинки", посвященном окончанию уборочной кампании, транслировал телеканал "Первый информационный".Лукашенко отметил, что Запад ищет, в чем бы обвинить и упрекнуть Белоруссию, и напомнил о миграционном кризисе, в создании которого ЕС винит Минск. Президент отметил, что Белоруссии также не нужен этот миграционный кризис, особенно это понимают люди в белорусском приграничье. "Им надо, что идут эти толпы людей из Афганистана, Ирака, Сирии других стран, которые они (Запад – ред.) разрушили, уничтожили, вели там войны? Нам это не надо, но и защищать их (Запад – ред.) мы не будем. Они против нас санкции, а мы их – защищать? Этого не будет, мы честно об этом сказали. Так не будет, как когда-то, это дорого стоит", - продолжил он.Лукашенко подчеркнул, что в то же время Минск остается открытым, откровенным."В отличие от западных чиновников мы понимаем: при всех противоречиях, даже будучи на разных берегах, самое главное - уметь наводить мосты. Мы так делаем всегда и будем делать… Мы не создаем здесь никому проблем. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога. Давайте по-соседски строить отношения. Не хотите – не надо, мы найдем другие страны, с которыми будем сотрудничать", - отметил глава государства. При этом он предупредил соседние страны, что если они уйдут из Белоруссии и перестанут быть Минску интересными, назад на ее рынок они уже не вернутся.
https://ria.ru/20241028/lukashenko-1980474981.html
https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981100802.html
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в мире, россия, белоруссия, европа, евросоюз, александр лукашенко, нато, минск
В мире, Россия, Белоруссия, Европа, Евросоюз, Александр Лукашенко, НАТО, Минск
Запад ищет поводы задушить Минск и Москву, заявил Лукашенко

Лукашенко: Россия не собирается нападать на соседние страны через Белоруссию

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается через территорию республики нападать на соседние страны ЕС - это Запад поставил цель задушить Минск и Москву и ищет для этого причины.
"Поверьте, мы не нагнетаем ситуацию. Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву или Латвию, на Украину. Глупость полная. Никто из Беларуси без нашего с вами ведома воевать с соседями и НАТО не собирается. Это они поставили перед собой цель задушить нас с Россией и сегодня, идя к этой цели, ищут причины. Ищут причину в чем-то нас упрекнуть", - заявил Лукашенко в городе Мосты Гродненской области.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Западу не удалось поставить на колени Белоруссию и Россию, заявил Лукашенко
28 октября, 12:14
Выступление президента, которое прошло на фестивале-ярмарке "Дожинки", посвященном окончанию уборочной кампании, транслировал телеканал "Первый информационный".
Лукашенко отметил, что Запад ищет, в чем бы обвинить и упрекнуть Белоруссию, и напомнил о миграционном кризисе, в создании которого ЕС винит Минск. Президент отметил, что Белоруссии также не нужен этот миграционный кризис, особенно это понимают люди в белорусском приграничье. "Им надо, что идут эти толпы людей из Афганистана, Ирака, Сирии других стран, которые они (Запад – ред.) разрушили, уничтожили, вели там войны? Нам это не надо, но и защищать их (Запад – ред.) мы не будем. Они против нас санкции, а мы их – защищать? Этого не будет, мы честно об этом сказали. Так не будет, как когда-то, это дорого стоит", - продолжил он.
Лукашенко подчеркнул, что в то же время Минск остается открытым, откровенным.
"В отличие от западных чиновников мы понимаем: при всех противоречиях, даже будучи на разных берегах, самое главное - уметь наводить мосты. Мы так делаем всегда и будем делать… Мы не создаем здесь никому проблем. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога. Давайте по-соседски строить отношения. Не хотите – не надо, мы найдем другие страны, с которыми будем сотрудничать", - отметил глава государства. При этом он предупредил соседние страны, что если они уйдут из Белоруссии и перестанут быть Минску интересными, назад на ее рынок они уже не вернутся.
Лукашенко о звонках украинских генералов во время нахождения российских войск под Киевом - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Лукашенко рассказал о попытках украинских генералов связаться с Путиным
31 октября, 12:04
 
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