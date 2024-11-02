https://ria.ru/20241102/livan-1981578762.html
Израильский беспилотник ударил по зданию в пригороде Бейрута
Израильский беспилотник ударил по зданию в пригороде Бейрута - РИА Новости, 02.11.2024
Израильский беспилотник ударил по зданию в пригороде Бейрута
Израильский беспилотник ударил по зданию в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:55
2024-11-02T16:55
2024-11-02T17:02
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БЕЙРУТ, 2 ноя - РИА Новости. Израильский беспилотник ударил по зданию в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. "Ракета с беспилотника ударила по дому в районе галереи Самаан в южном пригороде Бейрута", - сказал собеседник агентства. По словам источника, на данный момент сложно подтвердить, попала ли ракета в квартиру или по месту скопления машин рядом со зданием. На месте работают спасатели и кареты скорой помощи. По предварительным данным, удар был нацелен на конкретного человека.
https://ria.ru/20240730/udar-1963030182.html
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильский беспилотник ударил по зданию в пригороде Бейрута
Израильский беспилотник ударил по зданию в южном пригороде Бейрута
БЕЙРУТ, 2 ноя - РИА Новости. Израильский беспилотник ударил по зданию в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы.
"Ракета с беспилотника ударила по дому в районе галереи Самаан в южном пригороде Бейрута", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, на данный момент сложно подтвердить, попала ли ракета в квартиру или по месту скопления машин рядом со зданием.
На месте работают спасатели и кареты скорой помощи.
По предварительным данным, удар был нацелен на конкретного человека.