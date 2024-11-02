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В Ливане объяснили положительную тенденцию в переговорах о прекращении огня - РИА Новости, 02.11.2024
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14:04 02.11.2024 (обновлено: 14:37 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/livan-1981533084.html
В Ливане объяснили положительную тенденцию в переговорах о прекращении огня
В Ливане объяснили положительную тенденцию в переговорах о прекращении огня - РИА Новости, 02.11.2024
В Ливане объяснили положительную тенденцию в переговорах о прекращении огня
Положительная тенденция в переговорах о прекращении огня в Ливане, которая создавалась последние дни на фоне визита советника президента США Амоса Хохштейна в... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:04
2024-11-02T14:37
в мире
ливан
тель-авив
израиль
амос хохштейн
наджиб микати
дональд трамп
хезболла
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БЕЙРУТ, 2 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Положительная тенденция в переговорах о прекращении огня в Ливане, которая создавалась последние дни на фоне визита советника президента США Амоса Хохштейна в Тель-Авив, является всего лишь частью предвыборной кампании в Штатах, она ориентирована на избирателей из числа граждан-выходцев из Ливана, рассказал РИА Новости министр культуры во временном правительстве Ливана Мохаммад Муртада.В четверг Хохштейн посетил Тель-Авив, где обсудил ряд новых предложений для достижения прекращения огня в Ливане. Премьер во временном правительстве Ливана Наджиб Микати заявлял, что советник президента США после Тель-Авива должен посетить Бейрут, речь идет о прекращении огня до 5 ноября. Однако Хохштейн отменил визит в Ливан, а ливанский премьер в пятницу заявил, что массированные удары Израиля по южному пригороду Бейрута, Баальбеку и Тиру говорят о том, что Израиль отклонил все инициативы по прекращению огня.В ночь на пятницу израильская авиация нанесла более 15 ударов по южному пригороду Бейрута. Атаки продолжалась более двух часов."Положительная атмосфера, которая царила минувшие дни во время визита Хохштейна в Тель-Авив, - это маневр, связанный с выборами в США. Кандидат в президенты в Дональд Трамп заявил избирателям с ливанскими корнями, что в случае своей победы он исправит все прежние ошибки президента Джо Байдена и Камалы Харрис, которая причинила боль ливанцам. Поэтому это все не более чем предвыборные маневры", - сказал Муртада.По мнению министра, Израиль играет на политической арене с переговорами, создавая мнимые положительные тенденции, ровно так же, как в прошлом году заявлял о готовности к прекращению огня в секторе Газа. "Израиль говорил о готовности прекратить огонь сроком на 21 день, когда премьер Микати был в Нью-Йорке. А на следующий день они убили лидера "Хезболлах" сейида Хасана Насруллу", - добавил он."Заставить Израиль согласиться на мирные переговоры сегодня может только ситуация на фронте, где на земле израильтяне столкнулись с ожесточенным ливанским сопротивлением", - отметил Муртада.
https://ria.ru/20241101/izrail-1981346079.html
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в мире, ливан, тель-авив, израиль, амос хохштейн, наджиб микати, дональд трамп, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Тель-Авив, Израиль, Амос Хохштейн, Наджиб Микати, Дональд Трамп, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане объяснили положительную тенденцию в переговорах о прекращении огня

Позитивная тенденция в переговорах по Ливану и Израилю связана с выборами в США

© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Положительная тенденция в переговорах о прекращении огня в Ливане, которая создавалась последние дни на фоне визита советника президента США Амоса Хохштейна в Тель-Авив, является всего лишь частью предвыборной кампании в Штатах, она ориентирована на избирателей из числа граждан-выходцев из Ливана, рассказал РИА Новости министр культуры во временном правительстве Ливана Мохаммад Муртада.
В четверг Хохштейн посетил Тель-Авив, где обсудил ряд новых предложений для достижения прекращения огня в Ливане. Премьер во временном правительстве Ливана Наджиб Микати заявлял, что советник президента США после Тель-Авива должен посетить Бейрут, речь идет о прекращении огня до 5 ноября. Однако Хохштейн отменил визит в Ливан, а ливанский премьер в пятницу заявил, что массированные удары Израиля по южному пригороду Бейрута, Баальбеку и Тиру говорят о том, что Израиль отклонил все инициативы по прекращению огня.
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В ночь на пятницу израильская авиация нанесла более 15 ударов по южному пригороду Бейрута. Атаки продолжалась более двух часов.
"Положительная атмосфера, которая царила минувшие дни во время визита Хохштейна в Тель-Авив, - это маневр, связанный с выборами в США. Кандидат в президенты в Дональд Трамп заявил избирателям с ливанскими корнями, что в случае своей победы он исправит все прежние ошибки президента Джо Байдена и Камалы Харрис, которая причинила боль ливанцам. Поэтому это все не более чем предвыборные маневры", - сказал Муртада.
По мнению министра, Израиль играет на политической арене с переговорами, создавая мнимые положительные тенденции, ровно так же, как в прошлом году заявлял о готовности к прекращению огня в секторе Газа. "Израиль говорил о готовности прекратить огонь сроком на 21 день, когда премьер Микати был в Нью-Йорке. А на следующий день они убили лидера "Хезболлах" сейида Хасана Насруллу", - добавил он.
"Заставить Израиль согласиться на мирные переговоры сегодня может только ситуация на фронте, где на земле израильтяне столкнулись с ожесточенным ливанским сопротивлением", - отметил Муртада.
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В миреЛиванТель-АвивИзраильАмос ХохштейнНаджиб МикатиДональд ТрампХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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