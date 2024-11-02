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В Петербурге мужчину насмерть придавило при ремонте лифта - РИА Новости, 02.11.2024
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14:23 02.11.2024 (обновлено: 15:06 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/lift-1981540182.html
В Петербурге мужчину насмерть придавило при ремонте лифта
В Петербурге мужчину насмерть придавило при ремонте лифта - РИА Новости, 02.11.2024
В Петербурге мужчину насмерть придавило при ремонте лифта
Лифтера насмерть придавило конструкцией при ремонте лифта в больнице в Санкт-Петербурге, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:23
2024-11-02T15:06
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Лифтера насмерть придавило конструкцией при ремонте лифта в больнице в Санкт-Петербурге, сообщил городской главк СК РФ. "По предварительным данным, 2 ноября во время выполнения работ по ремонту лифта мужчину придавило конструкцией. Ему оказана медицинская помощь, однако спасти его не удалось", – говорится в сообщении. Инцидент произошел в Ленинградской областной больнице на проспекте Луначарского в Петербурге. По факту смерти лифтера организована доследственная проверка.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге мужчину насмерть придавило при ремонте лифта

СК РФ: в Петербурге мужчину насмерть придавило конструкцией при ремонте лифта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Лифтера насмерть придавило конструкцией при ремонте лифта в больнице в Санкт-Петербурге, сообщил городской главк СК РФ.
"По предварительным данным, 2 ноября во время выполнения работ по ремонту лифта мужчину придавило конструкцией. Ему оказана медицинская помощь, однако спасти его не удалось", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел в Ленинградской областной больнице на проспекте Луначарского в Петербурге. По факту смерти лифтера организована доследственная проверка.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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