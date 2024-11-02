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В Петербурге мужчину насмерть придавило при ремонте лифта

В Петербурге мужчину насмерть придавило при ремонте лифта - РИА Новости, 02.11.2024

В Петербурге мужчину насмерть придавило при ремонте лифта

Лифтера насмерть придавило конструкцией при ремонте лифта в больнице в Санкт-Петербурге, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T14:23

2024-11-02T14:23

2024-11-02T15:06

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Лифтера насмерть придавило конструкцией при ремонте лифта в больнице в Санкт-Петербурге, сообщил городской главк СК РФ. "По предварительным данным, 2 ноября во время выполнения работ по ремонту лифта мужчину придавило конструкцией. Ему оказана медицинская помощь, однако спасти его не удалось", – говорится в сообщении. Инцидент произошел в Ленинградской областной больнице на проспекте Луначарского в Петербурге. По факту смерти лифтера организована доследственная проверка.

https://ria.ru/20241028/rabochie-1980471188.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)