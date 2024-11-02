https://ria.ru/20241102/lektsii-1981489947.html

К "Ночи искусств" ведущие музеи выпустят в ОК эксклюзивные лекции

К "Ночи искусств" ведущие музеи выпустят в ОК эксклюзивные лекции - РИА Новости, 02.11.2024

К "Ночи искусств" ведущие музеи выпустят в ОК эксклюзивные лекции

Одноклассники запустили проект "Увлеченные культурой", который познакомит пользователей с коллекциями известных отечественных музеев сквозь призму разных хобби. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:06

2024-11-02T11:06

2024-11-02T11:06

россия

музеи

культура

одноклассники

акция "ночь искусств"

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Одноклассники запустили проект "Увлеченные культурой", который познакомит пользователей с коллекциями известных отечественных музеев сквозь призму разных хобби. Проект приурочен к акции "Ночь искусств", которая пройдёт во всех регионах России 3-4 ноября.Ведущие российские музеи опубликуют в ОК познавательные онлайн-лекции на темы, отражающие ключевые вертикали сервиса "Увлечения": это "Кулинария", "Сад и огород", "Авто и мото" и "Рукоделие".В группе музея-заповедника "Петергоф" расскажут о кухне Петровской эпохи. Государственная Третьяковская галерея (Музей Павла и Сергея Третьяковых) представит лекцию о садах в русском искусстве — от дворянства к купечеству. Политехнический музей поделится, как эволюция средств передвижения — от конного экипажа до автомобиля — отражала технологический и культурный прогресс. А в группе Всероссийского музея декоративного искусства можно будет больше узнать про ансамбли праздничных женских костюмов и мужские рубашки ручной работы разных регионов России XVIII–ХХ вв.Все лекции были сняты в локациях музеев, а спикерами выступили научные сотрудники культурных учреждений, присоединившихся к спецпроекту. Первый познавательный ролик уже доступен в группе Политехнического музея.Даты выхода остальных лекций:8 ноября – лекция от Государственной Третьяковской галереи (Музей Павла и Сергея Третьяковых)15 ноября – лекция от музея-заповедника "Петергоф"22 ноября – лекция от Всероссийского музея декоративного искусстваОтметим, в этом году мероприятия "Ночи искусств" будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом "Россия объединяет". Пользователи соцсетей смогут присоединиться к празднику, выложив публикации с хештегами #ночьискусств и #ночьискусств2024.

https://ria.ru/20241002/ok-1975767695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, музеи, культура, одноклассники, акция "ночь искусств"