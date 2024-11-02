https://ria.ru/20241102/lektsii-1981489947.html
К "Ночи искусств" ведущие музеи выпустят в ОК эксклюзивные лекции
К "Ночи искусств" ведущие музеи выпустят в ОК эксклюзивные лекции - РИА Новости, 02.11.2024
К "Ночи искусств" ведущие музеи выпустят в ОК эксклюзивные лекции
Одноклассники запустили проект "Увлеченные культурой", который познакомит пользователей с коллекциями известных отечественных музеев сквозь призму разных хобби. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:06
2024-11-02T11:06
2024-11-02T11:06
россия
музеи
культура
одноклассники
акция "ночь искусств"
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Одноклассники запустили проект "Увлеченные культурой", который познакомит пользователей с коллекциями известных отечественных музеев сквозь призму разных хобби. Проект приурочен к акции "Ночь искусств", которая пройдёт во всех регионах России 3-4 ноября.Ведущие российские музеи опубликуют в ОК познавательные онлайн-лекции на темы, отражающие ключевые вертикали сервиса "Увлечения": это "Кулинария", "Сад и огород", "Авто и мото" и "Рукоделие".В группе музея-заповедника "Петергоф" расскажут о кухне Петровской эпохи. Государственная Третьяковская галерея (Музей Павла и Сергея Третьяковых) представит лекцию о садах в русском искусстве — от дворянства к купечеству. Политехнический музей поделится, как эволюция средств передвижения — от конного экипажа до автомобиля — отражала технологический и культурный прогресс. А в группе Всероссийского музея декоративного искусства можно будет больше узнать про ансамбли праздничных женских костюмов и мужские рубашки ручной работы разных регионов России XVIII–ХХ вв.Все лекции были сняты в локациях музеев, а спикерами выступили научные сотрудники культурных учреждений, присоединившихся к спецпроекту. Первый познавательный ролик уже доступен в группе Политехнического музея.Даты выхода остальных лекций:8 ноября – лекция от Государственной Третьяковской галереи (Музей Павла и Сергея Третьяковых)15 ноября – лекция от музея-заповедника "Петергоф"22 ноября – лекция от Всероссийского музея декоративного искусстваОтметим, в этом году мероприятия "Ночи искусств" будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом "Россия объединяет". Пользователи соцсетей смогут присоединиться к празднику, выложив публикации с хештегами #ночьискусств и #ночьискусств2024.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, музеи, культура, одноклассники, акция "ночь искусств"
Россия, Музеи, Культура, Одноклассники, Акция "Ночь искусств"
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Одноклассники запустили проект "Увлеченные культурой", который познакомит пользователей с коллекциями известных отечественных музеев сквозь призму разных хобби. Проект приурочен к акции "Ночь искусств", которая пройдёт во всех регионах России 3-4 ноября.
Ведущие российские музеи опубликуют в ОК познавательные онлайн-лекции на темы, отражающие ключевые вертикали сервиса "Увлечения": это "Кулинария", "Сад и огород", "Авто и мото" и "Рукоделие".
В группе музея-заповедника "Петергоф"
расскажут о кухне Петровской эпохи. Государственная Третьяковская галерея
(Музей Павла и Сергея Третьяковых) представит лекцию о садах в русском искусстве — от дворянства к купечеству. Политехнический музей
поделится, как эволюция средств передвижения — от конного экипажа до автомобиля — отражала технологический и культурный прогресс. А в группе Всероссийского музея декоративного искусства
можно будет больше узнать про ансамбли праздничных женских костюмов и мужские рубашки ручной работы разных регионов России XVIII–ХХ вв.
Все лекции были сняты в локациях музеев, а спикерами выступили научные сотрудники культурных учреждений, присоединившихся к спецпроекту. Первый познавательный ролик уже доступен
в группе Политехнического музея.
Даты выхода остальных лекций:
8 ноября – лекция от Государственной Третьяковской галереи (Музей Павла и Сергея Третьяковых)
15 ноября – лекция от музея-заповедника "Петергоф"
22 ноября – лекция от Всероссийского музея декоративного искусства
Отметим, в этом году мероприятия "Ночи искусств" будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом "Россия объединяет". Пользователи соцсетей смогут присоединиться к празднику, выложив публикации с хештегами #ночьискусств и #ночьискусств2024.