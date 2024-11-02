https://ria.ru/20241102/legoyda--1981546872.html

Легойда ответил архиереям, несогласным с решениями в РПЦ о Донецкой епархии

Легойда ответил архиереям, несогласным с решениями в РПЦ о Донецкой епархии - РИА Новости, 02.11.2024

Легойда ответил архиереям, несогласным с решениями в РПЦ о Донецкой епархии

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в связи с появившимся в сети обращением... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T14:52

2024-11-02T14:52

2024-11-02T14:52

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московский патриархат

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в связи с появившимся в сети обращением украинских архиереев, несогласных с решениями Синода РПЦ о Донецкой епархии, заявил, что решения об управлении епархиями Донбасса и Новороссии принимаются в условиях боевых действий, положение в регионе диктует необходимость перемен. Он сообщил, что 31 октября в социальных сетях и на некоторых интернет-ресурсах было опубликовано заявление от лица ряда архиереев Украинской православной церкви в связи с решением Священного синода РПЦ о почислении на покой митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (Шукало). В нем ставится под сомнение правомерность данного решения и содержится требование его отменить. "Решения о порядке управления епархиями на территориях Донбасса и Новороссии принимаются священноначалием Русской православной церкви в особых условиях военных действий, когда ход церковной жизни настоятельно требует таковых решений. Выдающиеся заслуги высокопреосвященного митрополита Илариона в устроении жизни Церкви на Донецкой земле, в строительстве множества храмов, воспитании и рукоположении многочисленных священнослужителей не вызывают никаких сомнений и должным образом отмечены в синодальном постановлении. Однако нынешнее положение в регионе, где идут бои и каждый день гибнут люди, диктует необходимость перемен", - заявил Легойда в своем Telegram-канале. Прецедент разрешения подобных ситуаций, напомнил он, это указ патриарха Московского Тихона, Священного синода и Высшего церковного совета от 1920 года. В этом указе содержится положение о том, что в случае, если епархия, вследствие передвижения фронта или изменения государственной границы окажется вне всякого общения с церковным руководством, ее глава немедленно должен связаться с главами соседних епархий для организации в них высшей инстанции церковной власти. "Вся Русская православная церковь молится об избавлении архиереев, клириков, монашествующих и мирян Украины от злых гонений, выражающихся в аресте и неправедных судах над верными православию священнослужителями и мирянами Украинской православной церкви, в физической агрессии и лживой пропаганде против них, в силовом захвате обителей и храмов", – заключил Легойда.

https://ria.ru/20240820/upts-1967360736.html

https://ria.ru/20241102/svo-1981526535.html

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