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Легойда ответил архиереям, несогласным с решениями в РПЦ о Донецкой епархии - РИА Новости, 02.11.2024
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Религия
 
14:52 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/legoyda--1981546872.html
Легойда ответил архиереям, несогласным с решениями в РПЦ о Донецкой епархии
Легойда ответил архиереям, несогласным с решениями в РПЦ о Донецкой епархии - РИА Новости, 02.11.2024
Легойда ответил архиереям, несогласным с решениями в РПЦ о Донецкой епархии
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в связи с появившимся в сети обращением... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:52
2024-11-02T14:52
религия
донбасс
новороссия
украина
владимир легойда
русская православная церковь
украинская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в связи с появившимся в сети обращением украинских архиереев, несогласных с решениями Синода РПЦ о Донецкой епархии, заявил, что решения об управлении епархиями Донбасса и Новороссии принимаются в условиях боевых действий, положение в регионе диктует необходимость перемен. Он сообщил, что 31 октября в социальных сетях и на некоторых интернет-ресурсах было опубликовано заявление от лица ряда архиереев Украинской православной церкви в связи с решением Священного синода РПЦ о почислении на покой митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (Шукало). В нем ставится под сомнение правомерность данного решения и содержится требование его отменить. "Решения о порядке управления епархиями на территориях Донбасса и Новороссии принимаются священноначалием Русской православной церкви в особых условиях военных действий, когда ход церковной жизни настоятельно требует таковых решений. Выдающиеся заслуги высокопреосвященного митрополита Илариона в устроении жизни Церкви на Донецкой земле, в строительстве множества храмов, воспитании и рукоположении многочисленных священнослужителей не вызывают никаких сомнений и должным образом отмечены в синодальном постановлении. Однако нынешнее положение в регионе, где идут бои и каждый день гибнут люди, диктует необходимость перемен", - заявил Легойда в своем Telegram-канале. Прецедент разрешения подобных ситуаций, напомнил он, это указ патриарха Московского Тихона, Священного синода и Высшего церковного совета от 1920 года. В этом указе содержится положение о том, что в случае, если епархия, вследствие передвижения фронта или изменения государственной границы окажется вне всякого общения с церковным руководством, ее глава немедленно должен связаться с главами соседних епархий для организации в них высшей инстанции церковной власти. "Вся Русская православная церковь молится об избавлении архиереев, клириков, монашествующих и мирян Украины от злых гонений, выражающихся в аресте и неправедных судах над верными православию священнослужителями и мирянами Украинской православной церкви, в физической агрессии и лживой пропаганде против них, в силовом захвате обителей и храмов", – заключил Легойда.
https://ria.ru/20240820/upts-1967360736.html
https://ria.ru/20241102/svo-1981526535.html
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донбасс, новороссия, украина, владимир легойда, русская православная церковь, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Донбасс, Новороссия, Украина, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
Легойда ответил архиереям, несогласным с решениями в РПЦ о Донецкой епархии

Легойда: решения по епархиям Донбасса и Новороссии принимают в условиях боев

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВладимир Легойда
Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Владимир Легойда. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в связи с появившимся в сети обращением украинских архиереев, несогласных с решениями Синода РПЦ о Донецкой епархии, заявил, что решения об управлении епархиями Донбасса и Новороссии принимаются в условиях боевых действий, положение в регионе диктует необходимость перемен.
Он сообщил, что 31 октября в социальных сетях и на некоторых интернет-ресурсах было опубликовано заявление от лица ряда архиереев Украинской православной церкви в связи с решением Священного синода РПЦ о почислении на покой митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (Шукало). В нем ставится под сомнение правомерность данного решения и содержится требование его отменить.
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"Решения о порядке управления епархиями на территориях Донбасса и Новороссии принимаются священноначалием Русской православной церкви в особых условиях военных действий, когда ход церковной жизни настоятельно требует таковых решений. Выдающиеся заслуги высокопреосвященного митрополита Илариона в устроении жизни Церкви на Донецкой земле, в строительстве множества храмов, воспитании и рукоположении многочисленных священнослужителей не вызывают никаких сомнений и должным образом отмечены в синодальном постановлении. Однако нынешнее положение в регионе, где идут бои и каждый день гибнут люди, диктует необходимость перемен", - заявил Легойда в своем Telegram-канале.
Прецедент разрешения подобных ситуаций, напомнил он, это указ патриарха Московского Тихона, Священного синода и Высшего церковного совета от 1920 года. В этом указе содержится положение о том, что в случае, если епархия, вследствие передвижения фронта или изменения государственной границы окажется вне всякого общения с церковным руководством, ее глава немедленно должен связаться с главами соседних епархий для организации в них высшей инстанции церковной власти.
"Вся Русская православная церковь молится об избавлении архиереев, клириков, монашествующих и мирян Украины от злых гонений, выражающихся в аресте и неправедных судах над верными православию священнослужителями и мирянами Украинской православной церкви, в физической агрессии и лживой пропаганде против них, в силовом захвате обителей и храмов", – заключил Легойда.
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РелигияДонбассНовороссияУкраинаВладимир ЛегойдаРусская православная церковьУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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