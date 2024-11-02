https://ria.ru/20241102/legoyda--1981546872.html
Легойда ответил архиереям, несогласным с решениями в РПЦ о Донецкой епархии
Легойда ответил архиереям, несогласным с решениями в РПЦ о Донецкой епархии - РИА Новости, 02.11.2024
Легойда ответил архиереям, несогласным с решениями в РПЦ о Донецкой епархии
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в связи с появившимся в сети обращением... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:52
2024-11-02T14:52
2024-11-02T14:52
религия
донбасс
новороссия
украина
владимир легойда
русская православная церковь
украинская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843350783_0:240:2950:1899_1920x0_80_0_0_6038360ad5d82183f160c9d85583dfe6.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в связи с появившимся в сети обращением украинских архиереев, несогласных с решениями Синода РПЦ о Донецкой епархии, заявил, что решения об управлении епархиями Донбасса и Новороссии принимаются в условиях боевых действий, положение в регионе диктует необходимость перемен. Он сообщил, что 31 октября в социальных сетях и на некоторых интернет-ресурсах было опубликовано заявление от лица ряда архиереев Украинской православной церкви в связи с решением Священного синода РПЦ о почислении на покой митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (Шукало). В нем ставится под сомнение правомерность данного решения и содержится требование его отменить. "Решения о порядке управления епархиями на территориях Донбасса и Новороссии принимаются священноначалием Русской православной церкви в особых условиях военных действий, когда ход церковной жизни настоятельно требует таковых решений. Выдающиеся заслуги высокопреосвященного митрополита Илариона в устроении жизни Церкви на Донецкой земле, в строительстве множества храмов, воспитании и рукоположении многочисленных священнослужителей не вызывают никаких сомнений и должным образом отмечены в синодальном постановлении. Однако нынешнее положение в регионе, где идут бои и каждый день гибнут люди, диктует необходимость перемен", - заявил Легойда в своем Telegram-канале. Прецедент разрешения подобных ситуаций, напомнил он, это указ патриарха Московского Тихона, Священного синода и Высшего церковного совета от 1920 года. В этом указе содержится положение о том, что в случае, если епархия, вследствие передвижения фронта или изменения государственной границы окажется вне всякого общения с церковным руководством, ее глава немедленно должен связаться с главами соседних епархий для организации в них высшей инстанции церковной власти. "Вся Русская православная церковь молится об избавлении архиереев, клириков, монашествующих и мирян Украины от злых гонений, выражающихся в аресте и неправедных судах над верными православию священнослужителями и мирянами Украинской православной церкви, в физической агрессии и лживой пропаганде против них, в силовом захвате обителей и храмов", – заключил Легойда.
https://ria.ru/20240820/upts-1967360736.html
https://ria.ru/20241102/svo-1981526535.html
донбасс
новороссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843350783_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d21d7b1f97fd24748ce876e428f22cbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, новороссия, украина, владимир легойда, русская православная церковь, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Донбасс, Новороссия, Украина, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
Легойда ответил архиереям, несогласным с решениями в РПЦ о Донецкой епархии
Легойда: решения по епархиям Донбасса и Новороссии принимают в условиях боев
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в связи с появившимся в сети обращением украинских архиереев, несогласных с решениями Синода РПЦ о Донецкой епархии, заявил, что решения об управлении епархиями Донбасса и Новороссии принимаются в условиях боевых действий, положение в регионе диктует необходимость перемен.
Он сообщил, что 31 октября в социальных сетях и на некоторых интернет-ресурсах было опубликовано заявление от лица ряда архиереев Украинской православной церкви
в связи с решением Священного синода РПЦ о почислении на покой митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (Шукало). В нем ставится под сомнение правомерность данного решения и содержится требование его отменить.
"Решения о порядке управления епархиями на территориях Донбасса и Новороссии принимаются священноначалием Русской православной церкви в особых условиях военных действий, когда ход церковной жизни настоятельно требует таковых решений. Выдающиеся заслуги высокопреосвященного митрополита Илариона в устроении жизни Церкви на Донецкой земле, в строительстве множества храмов, воспитании и рукоположении многочисленных священнослужителей не вызывают никаких сомнений и должным образом отмечены в синодальном постановлении. Однако нынешнее положение в регионе, где идут бои и каждый день гибнут люди, диктует необходимость перемен", - заявил Легойда в своем Telegram-канале.
Прецедент разрешения подобных ситуаций, напомнил он, это указ патриарха Московского Тихона, Священного синода и Высшего церковного совета от 1920 года. В этом указе содержится положение о том, что в случае, если епархия, вследствие передвижения фронта или изменения государственной границы окажется вне всякого общения с церковным руководством, ее глава немедленно должен связаться с главами соседних епархий для организации в них высшей инстанции церковной власти.
"Вся Русская православная церковь молится об избавлении архиереев, клириков, монашествующих и мирян Украины
от злых гонений, выражающихся в аресте и неправедных судах над верными православию священнослужителями и мирянами Украинской православной церкви, в физической агрессии и лживой пропаганде против них, в силовом захвате обителей и храмов", – заключил Легойда.