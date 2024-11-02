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Лавров: декларацию саммита БРИКС согласовали на основе баланса интересов - РИА Новости, 02.11.2024
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22:17 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/lavrov-1981624180.html
Лавров: декларацию саммита БРИКС согласовали на основе баланса интересов
Лавров: декларацию саммита БРИКС согласовали на основе баланса интересов - РИА Новости, 02.11.2024
Лавров: декларацию саммита БРИКС согласовали на основе баланса интересов
Декларацию по итогам саммита БРИКС, прошедшего в Казани в октябре, удалось согласовать на основе баланса интересов, "никто ни на кого не давил", как это бывает... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T22:17
2024-11-02T22:17
россия
казань
сша
сергей лавров
владимир путин
брикс
мвф
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Декларацию по итогам саммита БРИКС, прошедшего в Казани в октябре, удалось согласовать на основе баланса интересов, "никто ни на кого не давил", как это бывает на западных форумах, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. Он отметил, что будущим странам-партнерам БРИКС будут направлены приглашения и предложения участвовать в работе в таком качестве и по получении положительного ответа будет объявлено кто именно находится в этом списке. "Принятую Декларацию удалось согласовать на основе баланса интересов. Никто, как это бывает на западных форумах, не пытался ни на кого давить. Искали обоюдно взаимоприемлемые формулировки. Они были найдены по всем вопросам. Главный "пафос" этой декларации - это необходимость существенного повышения доли стран Глобального Юга и Глобального Востока в механизмах глобального управления, включая Совет Безопасности ООН, МВФ, Всемирный банк и ВТО", - сказал Лавров в интервью международной сети TV BRICS. Говоря о международной валютно-финансовой системе, он отметил, что общее мнение стран БРИКС заключается в том, что необходимо дать странам БРИКС, как самым быстрорастущим экономикам, то количество голосов в советах директоров МВФ и Всемирного банка, которое соответствовало бы их реальному весу в мировой экономике и доле в мировом валовом внутреннем продукте. Сейчас же, по словам Лаврова, это количество голосов существенно занижено, поскольку США категорически не хотят перераспределять квоты и отдавать свои голоса, на данный момент в МВФ Соединенные Штаты обладают "пакетом", позволяющим применять право вето в отношении любых решений. "Это непорядок. То же самое в ВТО. Уже долгие годы, минимум десять лет, США блокируют работу органа по урегулированию споров. Это именно то, ради чего ВТО создавалась. Неизбежно возникающие противоречия между участниками рынка, обвинения друг друга в демпинге, завышении цен, необоснованном повышении тарифов - все это должно рассматриваться органом по разрешению споров. Он заблокирован, там нет кворума. Соединенные Штаты не собираются эту ситуацию исправлять", - заключил глава российского внешнеполитического ведомства. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241102/lavrov--1981620918.html
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россия, казань, сша, сергей лавров, владимир путин, брикс, мвф, всемирная торговая организация (вто), саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Казань, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС, МВФ, Всемирная торговая организация (ВТО), Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Лавров: декларацию саммита БРИКС согласовали на основе баланса интересов

Лавров: декларацию по итогам саммита БРИКС одобрили на основе баланса интересов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Декларацию по итогам саммита БРИКС, прошедшего в Казани в октябре, удалось согласовать на основе баланса интересов, "никто ни на кого не давил", как это бывает на западных форумах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. Он отметил, что будущим странам-партнерам БРИКС будут направлены приглашения и предложения участвовать в работе в таком качестве и по получении положительного ответа будет объявлено кто именно находится в этом списке.
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"Принятую Декларацию удалось согласовать на основе баланса интересов. Никто, как это бывает на западных форумах, не пытался ни на кого давить. Искали обоюдно взаимоприемлемые формулировки. Они были найдены по всем вопросам. Главный "пафос" этой декларации - это необходимость существенного повышения доли стран Глобального Юга и Глобального Востока в механизмах глобального управления, включая Совет Безопасности ООН, МВФ, Всемирный банк и ВТО", - сказал Лавров в интервью международной сети TV BRICS.
Говоря о международной валютно-финансовой системе, он отметил, что общее мнение стран БРИКС заключается в том, что необходимо дать странам БРИКС, как самым быстрорастущим экономикам, то количество голосов в советах директоров МВФ и Всемирного банка, которое соответствовало бы их реальному весу в мировой экономике и доле в мировом валовом внутреннем продукте.
Сейчас же, по словам Лаврова, это количество голосов существенно занижено, поскольку США категорически не хотят перераспределять квоты и отдавать свои голоса, на данный момент в МВФ Соединенные Штаты обладают "пакетом", позволяющим применять право вето в отношении любых решений.
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"Это непорядок. То же самое в ВТО. Уже долгие годы, минимум десять лет, США блокируют работу органа по урегулированию споров. Это именно то, ради чего ВТО создавалась. Неизбежно возникающие противоречия между участниками рынка, обвинения друг друга в демпинге, завышении цен, необоснованном повышении тарифов - все это должно рассматриваться органом по разрешению споров. Он заблокирован, там нет кворума. Соединенные Штаты не собираются эту ситуацию исправлять", - заключил глава российского внешнеполитического ведомства.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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РоссияКазаньСШАСергей ЛавровВладимир ПутинБРИКСМВФВсемирная торговая организация (ВТО)Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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