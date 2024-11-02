https://ria.ru/20241102/lavrov-1981621606.html
Лавров рассказал о приоритетах председательства Бразилии в БРИКС
Лавров рассказал о приоритетах председательства Бразилии в БРИКС - РИА Новости, 02.11.2024
Лавров рассказал о приоритетах председательства Бразилии в БРИКС
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что платежная платформа и расчетные механизмы будут среди приоритетов бразильского председательства в БРИКС в 2025... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T21:56
2024-11-02T21:56
2024-11-02T21:56
сергей лавров
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саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что платежная платформа и расчетные механизмы будут среди приоритетов бразильского председательства в БРИКС в 2025 году. "Думаю, что платежная платформа, расчетные механизмы, механизмы страхования будут среди приоритетов бразильского председательства", - сказал он в интервью для международной сети TV BRICS. Он напомнил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в 2023 году на саммите БРИКС в Йоханнесбурге был инициатором темы российского председательства об альтернативных платежных системах. "Именно в ответ на эту инициативу, закрепленную в декларации Йоханнесбурга, работали министры финансов и главы центральных банков. Прогресс налицо. Но надо довести его до логического конца, чтобы уже были готовые механизмы для использования", - заметил министр. "Не сомневаюсь, что наши бразильские коллеги будут работать с утроенной энергией, учитывая, что это инициатива их президента. Думаю, что и сам президент Лула да Силва позаботится, чтобы эта тематика была в качестве одной из наиболее важных", - сказал Лавров. Министр добавил, что российская сторона уверена в "продолжении работы по российским инициативам". "Это зерновая биржа, инвестиционная платформа, группа по транспорту, по ядерной медицине. Это все сугубо прикладные вещи, в которых заинтересованы все участники БРИКС", - отметил министр. "У меня на этот счет нет никаких сомнений. Будем активно поддерживать бразильцев", - заключил он.
https://ria.ru/20241102/briks-1981621080.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, луис инасиу лула да силва, россия, йоханнесбург, бразилия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Сергей Лавров, Луис Инасиу Лула да Силва, Россия, Йоханнесбург, Бразилия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Лавров рассказал о приоритетах председательства Бразилии в БРИКС
Лавров: платежная платформа будет приоритетом председательства Бразилии в БРИКС
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что платежная платформа и расчетные механизмы будут среди приоритетов бразильского председательства в БРИКС в 2025 году.
"Думаю, что платежная платформа, расчетные механизмы, механизмы страхования будут среди приоритетов бразильского председательства", - сказал он в интервью для международной сети TV BRICS.
Он напомнил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
в 2023 году на саммите БРИКС в Йоханнесбурге
был инициатором темы российского председательства об альтернативных платежных системах. "Именно в ответ на эту инициативу, закрепленную в декларации Йоханнесбурга, работали министры финансов и главы центральных банков. Прогресс налицо. Но надо довести его до логического конца, чтобы уже были готовые механизмы для использования", - заметил министр.
"Не сомневаюсь, что наши бразильские коллеги будут работать с утроенной энергией, учитывая, что это инициатива их президента. Думаю, что и сам президент Лула да Силва позаботится, чтобы эта тематика была в качестве одной из наиболее важных", - сказал Лавров.
Министр добавил, что российская сторона уверена в "продолжении работы по российским инициативам".
"Это зерновая биржа, инвестиционная платформа, группа по транспорту, по ядерной медицине. Это все сугубо прикладные вещи, в которых заинтересованы все участники БРИКС", - отметил министр. "У меня на этот счет нет никаких сомнений. Будем активно поддерживать бразильцев", - заключил он.