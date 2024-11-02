https://ria.ru/20241102/lavrov-1981603343.html

Во Франции выступили с требованием после слов Лаврова

Во Франции выступили с требованием после слов Лаврова - РИА Новости, 02.11.2024

Во Франции выступили с требованием после слов Лаврова

Франция должна выйти из НАТО после саботажа Соединенными Штатами "Северных потоков", о котором говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, призвал... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T19:07

2024-11-02T19:07

2024-11-02T19:45

специальная военная операция на украине

в мире

франция

россия

париж

флориан филиппо

сеймур херш

сергей лавров

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Франция должна выйти из НАТО после саботажа Соединенными Штатами "Северных потоков", о котором говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, призвал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Давайте будем свободными, сильными и гордыми! Выйдем из НАТО, быстро!" — написал он.По словам политика, хуже всего то, что Париж даже официально не протестовал против этого саботажа."Это просто показывает уровень покорности!" — резюмировал Филиппо.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по этим магистралям газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20241102/evropa-1981445395.html

https://ria.ru/20241102/rossiya-1981409266.html

франция

россия

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в мире, франция, россия, париж, флориан филиппо, сеймур херш, сергей лавров, нато, патриот, северный поток