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Во Франции выступили с требованием после слов Лаврова - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:07 02.11.2024 (обновлено: 19:45 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/lavrov-1981603343.html
Во Франции выступили с требованием после слов Лаврова
Во Франции выступили с требованием после слов Лаврова - РИА Новости, 02.11.2024
Во Франции выступили с требованием после слов Лаврова
Франция должна выйти из НАТО после саботажа Соединенными Штатами "Северных потоков", о котором говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, призвал... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T19:07
2024-11-02T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
франция
россия
париж
флориан филиппо
сеймур херш
сергей лавров
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Франция должна выйти из НАТО после саботажа Соединенными Штатами "Северных потоков", о котором говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, призвал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Давайте будем свободными, сильными и гордыми! Выйдем из НАТО, быстро!" — написал он.По словам политика, хуже всего то, что Париж даже официально не протестовал против этого саботажа."Это просто показывает уровень покорности!" — резюмировал Филиппо.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по этим магистралям газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20241102/evropa-1981445395.html
https://ria.ru/20241102/rossiya-1981409266.html
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в мире, франция, россия, париж, флориан филиппо, сеймур херш, сергей лавров, нато, патриот, северный поток
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Россия, Париж, Флориан Филиппо, Сеймур Херш, Сергей Лавров, НАТО, Патриот, Северный поток
Во Франции выступили с требованием после слов Лаврова

Филиппо потребовал выйти из НАТО после слов Лаврова о подрыве "Северных потоков"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Франция должна выйти из НАТО после саботажа Соединенными Штатами "Северных потоков", о котором говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, призвал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Давайте будем свободными, сильными и гордыми! Выйдем из НАТО, быстро!" — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Оба хуже: Европа обречена на Россию
Вчера, 08:00
По словам политика, хуже всего то, что Париж даже официально не протестовал против этого саботажа.
"Это просто показывает уровень покорности!" — резюмировал Филиппо.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по этим магистралям газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Россия сотворила мясное чудо
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияРоссияПарижФлориан ФилиппоСеймур ХершСергей ЛавровНАТОПатриотСеверный поток
 
 
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