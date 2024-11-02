https://ria.ru/20241102/kurskaya-1981569212.html

Вертолет Ка-52М уничтожил солдат и бронетехнику ВСУ в Курской области

Вертолет Ка-52М уничтожил солдат и бронетехнику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024

Вертолет Ка-52М уничтожил солдат и бронетехнику ВСУ в Курской области

Военная авиация нанесла удары по украинским подразделениям в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:44

2024-11-02T16:44

2024-11-02T17:21

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Военная авиация нанесла удары по украинским подразделениям в курском приграничье, сообщили в Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — рассказали в ведомстве. Вертолетчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск. Они выпустили ракеты по координатам, полученным от авиационного наводчика, после чего выполнили противоракетный маневр на предельно малой высоте и отстрелили тепловые ловушки, чтобы избежать попадания ракет ПЗРК противника. Согласно сводке Минобороны, за минувшие сутки российские военные ликвидировали в курском приграничье более 250 украинских солдат и шесть единиц техники.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 30 тысяч человек, 180 танков и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

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Боевая работа Ка-52М в приграничном районе Курской области Экипаж Ка-52м в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. 2024-11-02T16:44 true PT0M35S

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф