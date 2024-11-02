https://ria.ru/20241102/kurskaya-1981569212.html
Вертолет Ка-52М уничтожил солдат и бронетехнику ВСУ в Курской области
Вертолет Ка-52М уничтожил солдат и бронетехнику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024
Вертолет Ка-52М уничтожил солдат и бронетехнику ВСУ в Курской области
Военная авиация нанесла удары по украинским подразделениям в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:44
2024-11-02T16:44
2024-11-02T17:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981568698_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b2f675b7b8e4a3165d67b301dc8515c3.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Военная авиация нанесла удары по украинским подразделениям в курском приграничье, сообщили в Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — рассказали в ведомстве. Вертолетчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск. Они выпустили ракеты по координатам, полученным от авиационного наводчика, после чего выполнили противоракетный маневр на предельно малой высоте и отстрелили тепловые ловушки, чтобы избежать попадания ракет ПЗРК противника. Согласно сводке Минобороны, за минувшие сутки российские военные ликвидировали в курском приграничье более 250 украинских солдат и шесть единиц техники.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 30 тысяч человек, 180 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981568698_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4c61bd3709be4b3818457ec13b6ed981.jpg
Боевая работа Ка-52М в приграничном районе Курской области
Экипаж Ка-52м в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.
2024-11-02T16:44
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Вертолет Ка-52М уничтожил солдат и бронетехнику ВСУ в Курской области
МО: Ка-52М уничтожил ракетой живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье