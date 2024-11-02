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Вертолет Ка-52М уничтожил солдат и бронетехнику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:44 02.11.2024 (обновлено: 17:21 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/kurskaya-1981569212.html
Вертолет Ка-52М уничтожил солдат и бронетехнику ВСУ в Курской области
Вертолет Ка-52М уничтожил солдат и бронетехнику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024
Вертолет Ка-52М уничтожил солдат и бронетехнику ВСУ в Курской области
Военная авиация нанесла удары по украинским подразделениям в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:44
2024-11-02T17:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Военная авиация нанесла удары по украинским подразделениям в курском приграничье, сообщили в Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — рассказали в ведомстве. Вертолетчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск. Они выпустили ракеты по координатам, полученным от авиационного наводчика, после чего выполнили противоракетный маневр на предельно малой высоте и отстрелили тепловые ловушки, чтобы избежать попадания ракет ПЗРК противника. Согласно сводке Минобороны, за минувшие сутки российские военные ликвидировали в курском приграничье более 250 украинских солдат и шесть единиц техники.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 30 тысяч человек, 180 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Боевая работа Ка-52М в приграничном районе Курской области
Экипаж Ка-52м в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Вертолет Ка-52М уничтожил солдат и бронетехнику ВСУ в Курской области

МО: Ка-52М уничтожил ракетой живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Военная авиация нанесла удары по украинским подразделениям в курском приграничье, сообщили в Минобороны.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — рассказали в ведомстве.
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Вертолетчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск. Они выпустили ракеты по координатам, полученным от авиационного наводчика, после чего выполнили противоракетный маневр на предельно малой высоте и отстрелили тепловые ловушки, чтобы избежать попадания ракет ПЗРК противника.
Согласно сводке Минобороны, за минувшие сутки российские военные ликвидировали в курском приграничье более 250 украинских солдат и шесть единиц техники.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 30 тысяч человек, 180 танков и тысячи единиц другой техники.
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