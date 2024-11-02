https://ria.ru/20241102/kosmetika-1981505004.html

Столичный производитель косметики разместится в промпарке "Сенькино"

Столичный производитель косметики разместится в промпарке "Сенькино" - РИА Новости, 02.11.2024

Столичный производитель косметики разместится в промпарке "Сенькино"

По программе создания мест приложения труда в ТиНАО в Краснопахарском районе строится технологический промышленный технопарк "Сенькино", где будут выпускать до... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:00

2024-11-02T13:00

2024-11-02T13:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

тинао

москва

калужское шоссе

анатолий гарбузов

косметика

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. По программе создания мест приложения труда в ТиНАО в Краснопахарском районе строится технологический промышленный технопарк "Сенькино", где будут выпускать до 300 тысяч единиц декоративной косметики в месяц, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."В промышленном парке "Сенькино", который возводят в ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда появится производство декоративной косметики. Компания "Nikk Mole" приобрела помещение в первой очереди промпарка. Предприятие будет выпускать до 300 тысяч единиц продукции в месяц и обеспечит создание 50 новых рабочих мест. В будущем компания планирует расширять ассортимент продукции и рассматривает возможность выхода на международные рынки", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Планируется, что в 2026 году строительство промпарка "Сенькино", площадью более 77 тысяч квадратных метров, полностью завершится. Первая очередь уже полностью забронирована. Помимо косметического производства там локализуется компания по разработке ИТ-оборудования и другие высокотехнологичные предприятия. Будет создано всего свыше 2,8 тысячи рабочих мест.Генеральный директор "Nikk Mole" Мила Клименко отметила, что выбор площадки в промпарке "Сенькино" положительно влияет на развитие бизнеса. Прежде всего объект расположен вблизи основных транспортных магистралей, что обеспечит удобный доступ к поставщикам и клиентам. Также инфраструктура отвечает всем современным требованиям, включая наличие необходимых коммуникаций и логистических возможностей.Она добавила, что для торгово-производственной компании с активными медиа очень важно размещаться в комфортных и современных условиях и при этом иметь прямую связь между производством и офисом, чтобы своевременно корректировать все управленческо-хозяйственные процессы.Промпарк "Сенькино" расположен между Киевским и Калужским шоссе и будет состоять из пяти корпусов формата "light industrial".Управляющий партнер "Parametr" Александр Манунин также подчеркнул, что "light industrial" – это универсальный формат, который подходит под задачи широкого круга компаний. Компания "Parametr" продумывает пространства так, чтобы бизнес мог быстро и удобно локализовать производственные процессы, а также имел возможности для масштабирования и развития.Также, по его словам, компания, как девелопер предлагает возможность индивидуальной адаптации помещений под специфические требования клиентов.За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила почти все районы города. Правительство столицы заключило свыше 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости. Это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, а также культуры и спорта.Всего в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше двух триллионов рублей. Это позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики города, добавили в ДИПП.

https://ria.ru/20241102/transport-1981429045.html

https://ria.ru/20241031/prompark--1981012478.html

https://ria.ru/20241029/dobavki-1980581562.html

тинао

москва

калужское шоссе

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тинао, москва, калужское шоссе, анатолий гарбузов, косметика