https://ria.ru/20241102/kndr-1981486949.html

Лавров и Сон Хи обвинили США в обострении на Корейском полуострове

Лавров и Сон Хи обвинили США в обострении на Корейском полуострове - РИА Новости, 02.11.2024

Лавров и Сон Хи обвинили США в обострении на Корейском полуострове

Главы МИД РФ и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи выразили понимание, что главной причиной обострения ситуации на Корейском полуострове являются действия США и их... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:46

2024-11-02T10:46

2024-11-02T10:46

в мире

россия

сша

корейский полуостров

сергей лавров

цой сон хи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981335925_0:58:2930:1706_1920x0_80_0_0_c5ea48e6883bc0c36db81b481ae70441.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи выразили понимание, что главной причиной обострения ситуации на Корейском полуострове являются действия США и их союзников, сообщил МИД РФ по итогам их переговоров. "При обмене мнениями по ключевым международным проблемам подтверждено совпадение оценок обеими сторонами текущей ситуации в мире. Выражено общее понимание, что главной причиной обострения обстановки на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и других регионах являются провокационные действия США и их сателлитов. С российской стороны выражена полная поддержка мерам, предпринимаемым государственным руководством КНДР с целью сдерживания агрессивной политики США и их союзников и обеспечения мира и стабильности в субрегионе", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров, которые состоялись в пятницу.

https://ria.ru/20240521/lavrov-1947383690.html

россия

сша

корейский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, корейский полуостров, сергей лавров, цой сон хи