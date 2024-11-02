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Лавров и Сон Хи обвинили США в обострении на Корейском полуострове - РИА Новости, 02.11.2024
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10:46 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/kndr-1981486949.html
Лавров и Сон Хи обвинили США в обострении на Корейском полуострове
Лавров и Сон Хи обвинили США в обострении на Корейском полуострове - РИА Новости, 02.11.2024
Лавров и Сон Хи обвинили США в обострении на Корейском полуострове
Главы МИД РФ и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи выразили понимание, что главной причиной обострения ситуации на Корейском полуострове являются действия США и их... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:46
2024-11-02T10:46
в мире
россия
сша
корейский полуостров
сергей лавров
цой сон хи
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи выразили понимание, что главной причиной обострения ситуации на Корейском полуострове являются действия США и их союзников, сообщил МИД РФ по итогам их переговоров. "При обмене мнениями по ключевым международным проблемам подтверждено совпадение оценок обеими сторонами текущей ситуации в мире. Выражено общее понимание, что главной причиной обострения обстановки на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и других регионах являются провокационные действия США и их сателлитов. С российской стороны выражена полная поддержка мерам, предпринимаемым государственным руководством КНДР с целью сдерживания агрессивной политики США и их союзников и обеспечения мира и стабильности в субрегионе", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров, которые состоялись в пятницу.
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в мире, россия, сша, корейский полуостров, сергей лавров, цой сон хи
В мире, Россия, США, Корейский полуостров, Сергей Лавров, Цой Сон Хи
Лавров и Сон Хи обвинили США в обострении на Корейском полуострове

Лавров и Сон Хи обсудили провокационные действия США на Корейском полуострове

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой на встрече в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой на встрече в Москве
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи выразили понимание, что главной причиной обострения ситуации на Корейском полуострове являются действия США и их союзников, сообщил МИД РФ по итогам их переговоров.
"При обмене мнениями по ключевым международным проблемам подтверждено совпадение оценок обеими сторонами текущей ситуации в мире. Выражено общее понимание, что главной причиной обострения обстановки на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и других регионах являются провокационные действия США и их сателлитов. С российской стороны выражена полная поддержка мерам, предпринимаемым государственным руководством КНДР с целью сдерживания агрессивной политики США и их союзников и обеспечения мира и стабильности в субрегионе", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров, которые состоялись в пятницу.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Лавров: Россия допускает, что США планируют обострить ситуацию в Азии
21 мая, 12:31
 
В миреРоссияСШАКорейский полуостровСергей ЛавровЦой Сон Хи
 
 
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