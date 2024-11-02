https://ria.ru/20241102/kndr-1981485236.html

Главы МИД России и КНДР договорились о продолжении диалога

Главы МИД России и КНДР договорились о продолжении диалога - РИА Новости, 02.11.2024

Главы МИД России и КНДР договорились о продолжении диалога

Главы МИД РФ и КНДР договорились продолжать стратегические консультации, диалог и обмены по линии МИД двух стран на различных уровнях, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:37

2024-11-02T10:37

2024-11-02T10:37

россия

сергей лавров

цой сон хи

в мире

кндр (северная корея)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид кндр

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ и КНДР договорились продолжать стратегические консультации, диалог и обмены по линии МИД двух стран на различных уровнях, сообщил МИД РФ. "Стратегические консультации министров иностранных дел двух стран вносят важный вклад в дальнейшее развитие и расширение двусторонних отношений в соответствии с уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Стороны договорились о продолжении стратегических консультаций между министрами иностранных дел, а также диалога и обменов по линии внешнеполитических ведомств двух стран на различных уровнях", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНДР и Цой Сон Хи, которые состоялись в пятницу.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953497198.html

россия

кндр (северная корея)

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Ольга Фомченкова

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