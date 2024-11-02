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Главы МИД России и КНДР договорились о продолжении диалога
Главы МИД России и КНДР договорились о продолжении диалога - РИА Новости, 02.11.2024
Главы МИД России и КНДР договорились о продолжении диалога
Главы МИД РФ и КНДР договорились продолжать стратегические консультации, диалог и обмены по линии МИД двух стран на различных уровнях, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:37
2024-11-02T10:37
2024-11-02T10:37
россия
сергей лавров
цой сон хи
в мире
кндр (северная корея)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид кндр
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ и КНДР договорились продолжать стратегические консультации, диалог и обмены по линии МИД двух стран на различных уровнях, сообщил МИД РФ. "Стратегические консультации министров иностранных дел двух стран вносят важный вклад в дальнейшее развитие и расширение двусторонних отношений в соответствии с уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Стороны договорились о продолжении стратегических консультаций между министрами иностранных дел, а также диалога и обменов по линии внешнеполитических ведомств двух стран на различных уровнях", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНДР и Цой Сон Хи, которые состоялись в пятницу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Главы МИД России и КНДР договорились о продолжении диалога
Лавров и Цой Сон Хи договорились продолжать стратегические консультации