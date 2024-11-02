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Главы МИД России и КНДР договорились о продолжении диалога - РИА Новости, 02.11.2024
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10:37 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/kndr-1981485236.html
Главы МИД России и КНДР договорились о продолжении диалога
Главы МИД России и КНДР договорились о продолжении диалога - РИА Новости, 02.11.2024
Главы МИД России и КНДР договорились о продолжении диалога
Главы МИД РФ и КНДР договорились продолжать стратегические консультации, диалог и обмены по линии МИД двух стран на различных уровнях, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:37
2024-11-02T10:37
россия
сергей лавров
цой сон хи
в мире
кндр (северная корея)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид кндр
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ и КНДР договорились продолжать стратегические консультации, диалог и обмены по линии МИД двух стран на различных уровнях, сообщил МИД РФ. "Стратегические консультации министров иностранных дел двух стран вносят важный вклад в дальнейшее развитие и расширение двусторонних отношений в соответствии с уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Стороны договорились о продолжении стратегических консультаций между министрами иностранных дел, а также диалога и обменов по линии внешнеполитических ведомств двух стран на различных уровнях", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНДР и Цой Сон Хи, которые состоялись в пятницу.
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россия, сергей лавров, цой сон хи, в мире, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид кндр
Россия, Сергей Лавров, Цой Сон Хи, В мире, КНДР (Северная Корея), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД КНДР
Главы МИД России и КНДР договорились о продолжении диалога

Лавров и Цой Сон Хи договорились продолжать стратегические консультации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой на встрече в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой на встрече в Москве
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ и КНДР договорились продолжать стратегические консультации, диалог и обмены по линии МИД двух стран на различных уровнях, сообщил МИД РФ.
"Стратегические консультации министров иностранных дел двух стран вносят важный вклад в дальнейшее развитие и расширение двусторонних отношений в соответствии с уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Стороны договорились о продолжении стратегических консультаций между министрами иностранных дел, а также диалога и обменов по линии внешнеполитических ведомств двух стран на различных уровнях", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНДР и Цой Сон Хи, которые состоялись в пятницу.
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