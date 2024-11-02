https://ria.ru/20241102/kitay-1981552879.html

В Китае три человека погибли при обрушении здания

В Китае три человека погибли при обрушении здания - РИА Новости, 02.11.2024

В Китае три человека погибли при обрушении здания

Три человека погибли в субботу в результате обрушения дома в сельской местности городского округа Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района на юге КНР,... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T15:15

2024-11-02T15:15

2024-11-02T15:15

в мире

китай

наньнин

гуанси-чжуанский автономный район

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ПЕКИН, 2 ноя – РИА Новости. Три человека погибли в субботу в результате обрушения дома в сельской местности городского округа Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района на юге КНР, сообщает Центральное телевидение Китая. Обрушение дома произошло в деревне уезда Биньян около 14.00 по местному времени (9.00 мск), причина пока не установлена. На месте работают спасатели и другие экстренные службы, по состоянию на 19.12 по местному времени (14.12 мск) из-под завалов удалось извлечь трех человек, но все они были без признаков жизни. Поисково-спасательная операция и работы по ликвидации последствий обрушения продолжаются.

https://ria.ru/20240501/kitay-1943240492.html

китай

наньнин

гуанси-чжуанский автономный район

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в мире, китай, наньнин, гуанси-чжуанский автономный район