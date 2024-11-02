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В Китае три человека погибли при обрушении здания - РИА Новости, 02.11.2024
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15:15 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/kitay-1981552879.html
В Китае три человека погибли при обрушении здания
В Китае три человека погибли при обрушении здания - РИА Новости, 02.11.2024
В Китае три человека погибли при обрушении здания
Три человека погибли в субботу в результате обрушения дома в сельской местности городского округа Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района на юге КНР,... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:15
2024-11-02T15:15
в мире
китай
наньнин
гуанси-чжуанский автономный район
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ПЕКИН, 2 ноя – РИА Новости. Три человека погибли в субботу в результате обрушения дома в сельской местности городского округа Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района на юге КНР, сообщает Центральное телевидение Китая. Обрушение дома произошло в деревне уезда Биньян около 14.00 по местному времени (9.00 мск), причина пока не установлена. На месте работают спасатели и другие экстренные службы, по состоянию на 19.12 по местному времени (14.12 мск) из-под завалов удалось извлечь трех человек, но все они были без признаков жизни. Поисково-спасательная операция и работы по ликвидации последствий обрушения продолжаются.
https://ria.ru/20240501/kitay-1943240492.html
китай
наньнин
гуанси-чжуанский автономный район
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в мире, китай, наньнин, гуанси-чжуанский автономный район
В мире, Китай, Наньнин, Гуанси-Чжуанский автономный район
В Китае три человека погибли при обрушении здания

CCTV: на юге Китая три человека погибли при обрушении здания

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 ноя – РИА Новости. Три человека погибли в субботу в результате обрушения дома в сельской местности городского округа Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района на юге КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обрушение дома произошло в деревне уезда Биньян около 14.00 по местному времени (9.00 мск), причина пока не установлена.
На месте работают спасатели и другие экстренные службы, по состоянию на 19.12 по местному времени (14.12 мск) из-под завалов удалось извлечь трех человек, но все они были без признаков жизни.
Поисково-спасательная операция и работы по ликвидации последствий обрушения продолжаются.
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