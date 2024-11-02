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Любимова спрогнозировала объем киносборов в новогодние праздники - РИА Новости, 02.11.2024
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06:40 02.11.2024 (обновлено: 07:17 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/kino-1981463542.html
Любимова спрогнозировала объем киносборов в новогодние праздники
Любимова спрогнозировала объем киносборов в новогодние праздники - РИА Новости, 02.11.2024
Любимова спрогнозировала объем киносборов в новогодние праздники
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила РИА Новости о том, что киносборы в новогодние праздники 2025 года могут составить пять миллиардов рублей, отметив,... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T06:40
2024-11-02T07:17
россия
ольга любимова
юлия пересильд
кино
новый год
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила РИА Новости о том, что киносборы в новогодние праздники 2025 года могут составить пять миллиардов рублей, отметив, что зрители увидят фильмы "Финист. Первый богатырь", "Волшебник Изумрудного города", "Иван Царевич и Серый Волк 6" и "Ёлки 11". "Ожидаем, что киносборы в новогодние праздники составят около 5 миллиардов рублей. На каникулах в кинотеатрах страны покажут детские и семейные фильмы: "Финист. Первый богатырь", "Волшебник Изумрудного города", "Иван Царевич и Серый Волк 6", "Ёлки 11", — сказала глава ведомства. Новогодняя комедия "Ёлки 11", подобно предыдущим частям, повествует о чудесах, происходящих в канун самого любимого праздника жителей России, когда судьбы множества людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом. Одну из ролей в фильме исполнил турецкий актер Бурак Озчивит. Фильм "Финист. Первый богатырь" об удалом богатыре Белогорья режиссера Дмитрия Дьяченко расскажет о том, как Финист, чтобы всех удивить, отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину - один в поле не воин. Роли исполнили Юлия Пересильд, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Современная экранизация "Волшебник Изумрудного города" Игоря Волошина расскажет зрителям, как однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. В фильме снялись Дмитрий Чеботарёв, Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников и другие. В мультфильме "Иван Царевич и Серый Волк 6" главный герой Иван с друзьями отправится на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира. Из Тридевятого царства исчезла Щука, которая исполняла желания. Иван, Серый Волк и Василиса отправляются на ее поиски, чтобы доказать всему сказочному миру, что самое важное в любой сказке - это смелость, дружба и любовь. Героев озвучили Никита Ефремов и Александр Боярский. Кассовые киносборы в новогодние праздники 2024 года составили 5,8 миллиарда рублей, 95,4% из которых получены от продажи билетов на отечественные фильмы с 1 по 8 января.
https://ria.ru/20241029/kusturitsa-1980627945.html
https://ria.ru/20230426/kino-1867958749.html
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россия, ольга любимова, юлия пересильд, кино, новый год, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Россия, Ольга Любимова, Юлия Пересильд, кино, Новый год, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Любимова спрогнозировала объем киносборов в новогодние праздники

Министр культуры Любимова ожидает не менее пяти миллиардов рублей киносборов

© Depositphotos.com / DmitryPochМолодые люди в кинотеатре
Молодые люди в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Depositphotos.com / DmitryPoch
Молодые люди в кинотеатре. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила РИА Новости о том, что киносборы в новогодние праздники 2025 года могут составить пять миллиардов рублей, отметив, что зрители увидят фильмы "Финист. Первый богатырь", "Волшебник Изумрудного города", "Иван Царевич и Серый Волк 6" и "Ёлки 11".
"Ожидаем, что киносборы в новогодние праздники составят около 5 миллиардов рублей. На каникулах в кинотеатрах страны покажут детские и семейные фильмы: "Финист. Первый богатырь", "Волшебник Изумрудного города", "Иван Царевич и Серый Волк 6", "Ёлки 11", — сказала глава ведомства.
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Кустурица заявил, что российское кино не должно имитировать Голливуд
29 октября, 08:18
Новогодняя комедия "Ёлки 11", подобно предыдущим частям, повествует о чудесах, происходящих в канун самого любимого праздника жителей России, когда судьбы множества людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом. Одну из ролей в фильме исполнил турецкий актер Бурак Озчивит.
Фильм "Финист. Первый богатырь" об удалом богатыре Белогорья режиссера Дмитрия Дьяченко расскажет о том, как Финист, чтобы всех удивить, отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину - один в поле не воин. Роли исполнили Юлия Пересильд, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие.
Съемки фильма Финист. Первый богатырь - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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Современная экранизация "Волшебник Изумрудного города" Игоря Волошина расскажет зрителям, как однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. В фильме снялись Дмитрий Чеботарёв, Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников и другие.
В мультфильме "Иван Царевич и Серый Волк 6" главный герой Иван с друзьями отправится на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира. Из Тридевятого царства исчезла Щука, которая исполняла желания. Иван, Серый Волк и Василиса отправляются на ее поиски, чтобы доказать всему сказочному миру, что самое важное в любой сказке - это смелость, дружба и любовь. Героев озвучили Никита Ефремов и Александр Боярский.
Кассовые киносборы в новогодние праздники 2024 года составили 5,8 миллиарда рублей, 95,4% из которых получены от продажи билетов на отечественные фильмы с 1 по 8 января.
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