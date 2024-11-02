https://ria.ru/20241102/kino-1981463542.html

Любимова спрогнозировала объем киносборов в новогодние праздники

Любимова спрогнозировала объем киносборов в новогодние праздники - РИА Новости, 02.11.2024

Любимова спрогнозировала объем киносборов в новогодние праздники

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила РИА Новости о том, что киносборы в новогодние праздники 2025 года могут составить пять миллиардов рублей, отметив,... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T06:40

2024-11-02T06:40

2024-11-02T07:17

россия

ольга любимова

юлия пересильд

кино

новый год

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила РИА Новости о том, что киносборы в новогодние праздники 2025 года могут составить пять миллиардов рублей, отметив, что зрители увидят фильмы "Финист. Первый богатырь", "Волшебник Изумрудного города", "Иван Царевич и Серый Волк 6" и "Ёлки 11". "Ожидаем, что киносборы в новогодние праздники составят около 5 миллиардов рублей. На каникулах в кинотеатрах страны покажут детские и семейные фильмы: "Финист. Первый богатырь", "Волшебник Изумрудного города", "Иван Царевич и Серый Волк 6", "Ёлки 11", — сказала глава ведомства. Новогодняя комедия "Ёлки 11", подобно предыдущим частям, повествует о чудесах, происходящих в канун самого любимого праздника жителей России, когда судьбы множества людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом. Одну из ролей в фильме исполнил турецкий актер Бурак Озчивит. Фильм "Финист. Первый богатырь" об удалом богатыре Белогорья режиссера Дмитрия Дьяченко расскажет о том, как Финист, чтобы всех удивить, отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину - один в поле не воин. Роли исполнили Юлия Пересильд, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Современная экранизация "Волшебник Изумрудного города" Игоря Волошина расскажет зрителям, как однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. В фильме снялись Дмитрий Чеботарёв, Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников и другие. В мультфильме "Иван Царевич и Серый Волк 6" главный герой Иван с друзьями отправится на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира. Из Тридевятого царства исчезла Щука, которая исполняла желания. Иван, Серый Волк и Василиса отправляются на ее поиски, чтобы доказать всему сказочному миру, что самое важное в любой сказке - это смелость, дружба и любовь. Героев озвучили Никита Ефремов и Александр Боярский. Кассовые киносборы в новогодние праздники 2024 года составили 5,8 миллиарда рублей, 95,4% из которых получены от продажи билетов на отечественные фильмы с 1 по 8 января.

https://ria.ru/20241029/kusturitsa-1980627945.html

https://ria.ru/20230426/kino-1867958749.html

https://sn.ria.ru/20241018/orlenok-1978468668.html

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россия, ольга любимова, юлия пересильд, кино, новый год, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)