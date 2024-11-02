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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в третий раз за день объявлена в Киеве, сообщили в Киевской городской администрации. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:52
2024-11-02T12:52
2024-11-02T12:56
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога в третий раз за день объявлена в Киеве, сообщили в Киевской городской администрации.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, ранее в ночь на субботу и в субботу утром сигнал воздушной тревоги в Киеве звучал более пяти часов, а после перерыва - еще около получаса. По данным министерства на 12.51 мск, тревога также звучит в Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях."В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в Telegram-канале администрации.Ранее в ночь на субботу и в субботу утром украинские СМИ сообщали о множестве взрывов в Киеве и Киевской области. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщил о перебоях с электроснабжением в украинской столице.
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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве в третий раз за день объявили воздушную тревогу