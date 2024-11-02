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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, сообщили в Киевской городской администрации. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:42
2024-11-02T11:42
2024-11-02T11:42
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, сообщили в Киевской городской администрации. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, ранее в ночь на субботу и в субботу утром сигнал воздушной тревоги в Киеве звучал более пяти часов. По данным министерства на 11.35 мск, тревога также звучит в Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях Украины. "В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в Telegram-канале администрации. Ранее в ночь на субботу и в субботу утром украинские СМИ сообщали о множестве взрывов в Киеве и Киевской области. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщил о перебоях с электроснабжением в украинской столице.
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В мире, Киев, Николаевская область, Украина, Верховная Рада Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу второй раз за день