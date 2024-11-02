https://ria.ru/20241102/kiev-1981486827.html

Медведев рассказал, что сделает любая новая власть в Киеве

Медведев рассказал, что сделает любая новая власть в Киеве - РИА Новости, 02.11.2024

Медведев рассказал, что сделает любая новая власть в Киеве

Любые новые власти на Украине начнут свою деятельность во главе страны с того, что "будут казнить" прежних руководителей, заявил зампред Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:46

2024-11-02T10:46

2024-11-02T13:22

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в мире

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Любые новые власти на Украине начнут свою деятельность во главе страны с того, что "будут казнить" прежних руководителей, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью RT."Любая новая власть, любой новый "майдан", скорее всего, начнётся с того, что будут казнить тех, кто до этого сидел на улице Банковой и управлял страной", - сказал Медведев, комментируя ситуацию на Украине.Он добавил, что любая новая власть в Киеве объявит решения Зеленского незаконными."Любая новая власть, любой новый майдан... просто скажет: все, что было подписано вот этим самым персонажем, который ходит в грязной футболке зеленого цвета, это все незаконно. Он утратил легитимность. Его законы недействительны, мы их исполнять не будем. Все, что расходовалось, было израсходовано вопреки воле народа. Огромное количество денег было похищено, поэтому мы будем их судить. Ну, а мы установим более справедливую власть. Не важно, кто это будет", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html

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Ольга Фомченкова

киев, украина, в мире, россия, дмитрий медведев