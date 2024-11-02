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Медведев рассказал, что сделает любая новая власть в Киеве - РИА Новости, 02.11.2024
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10:46 02.11.2024 (обновлено: 13:22 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/kiev-1981486827.html
Медведев рассказал, что сделает любая новая власть в Киеве
Медведев рассказал, что сделает любая новая власть в Киеве - РИА Новости, 02.11.2024
Медведев рассказал, что сделает любая новая власть в Киеве
Любые новые власти на Украине начнут свою деятельность во главе страны с того, что "будут казнить" прежних руководителей, заявил зампред Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:46
2024-11-02T13:22
киев
украина
в мире
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Любые новые власти на Украине начнут свою деятельность во главе страны с того, что "будут казнить" прежних руководителей, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью RT."Любая новая власть, любой новый "майдан", скорее всего, начнётся с того, что будут казнить тех, кто до этого сидел на улице Банковой и управлял страной", - сказал Медведев, комментируя ситуацию на Украине.Он добавил, что любая новая власть в Киеве объявит решения Зеленского незаконными."Любая новая власть, любой новый майдан... просто скажет: все, что было подписано вот этим самым персонажем, который ходит в грязной футболке зеленого цвета, это все незаконно. Он утратил легитимность. Его законы недействительны, мы их исполнять не будем. Все, что расходовалось, было израсходовано вопреки воле народа. Огромное количество денег было похищено, поэтому мы будем их судить. Ну, а мы установим более справедливую власть. Не важно, кто это будет", - сказал Медведев.
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киев, украина, в мире, россия, дмитрий медведев
Киев, Украина, В мире, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, что сделает любая новая власть в Киеве

Медведев: любая новая власть на Украине начнет с казни прежних руководителей

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Любые новые власти на Украине начнут свою деятельность во главе страны с того, что "будут казнить" прежних руководителей, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью RT.
«
"Любая новая власть, любой новый "майдан", скорее всего, начнётся с того, что будут казнить тех, кто до этого сидел на улице Банковой и управлял страной", - сказал Медведев, комментируя ситуацию на Украине.
Он добавил, что любая новая власть в Киеве объявит решения Зеленского незаконными.
"Любая новая власть, любой новый майдан... просто скажет: все, что было подписано вот этим самым персонажем, который ходит в грязной футболке зеленого цвета, это все незаконно. Он утратил легитимность. Его законы недействительны, мы их исполнять не будем. Все, что расходовалось, было израсходовано вопреки воле народа. Огромное количество денег было похищено, поэтому мы будем их судить. Ну, а мы установим более справедливую власть. Не важно, кто это будет", - сказал Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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