Под Киевом уничтожили пункт дислокации наемников-офицеров
Лебедев: в Киеве поражен пункт дислокации наемников и склад техники ВСУ
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Киеве
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ночью в Киеве и пригороде прогремели пять взрывов в местах хранения техники ВСУ и дислокации наемников, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
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"Есть одно попадание по месту хранения техники и есть попадание в пункт временной дислокации с бандеровцами и наемниками. Наемников ставили офицерами и распределяли подразделения", — сказал он.
Кроме того, по предварительным данным пророссийского сопротивления, поражены объекты в районе аэропорта Борисполь и в Вышгороде.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, ночью и рано утром в Киеве и области дважды объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе. По словам депутата Верховной рады Евгения Шевченко, после взрывов начались перебои с электроснабжением.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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