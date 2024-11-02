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Под Киевом уничтожили пункт дислокации наемников-офицеров - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 02.11.2024 (обновлено: 10:37 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/kiev-1981469910.html
Под Киевом уничтожили пункт дислокации наемников-офицеров
Под Киевом уничтожили пункт дислокации наемников-офицеров - РИА Новости, 02.11.2024
Под Киевом уничтожили пункт дислокации наемников-офицеров
Ночью в Киеве и пригороде прогремели пять взрывов в местах хранения техники ВСУ и дислокации наемников, заявил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T08:44
2024-11-02T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ночью в Киеве и пригороде прогремели пять взрывов в местах хранения техники ВСУ и дислокации наемников, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Есть одно попадание по месту хранения техники и есть попадание в пункт временной дислокации с бандеровцами и наемниками. Наемников ставили офицерами и распределяли подразделения", — сказал он.Кроме того, по предварительным данным пророссийского сопротивления, поражены объекты в районе аэропорта Борисполь и в Вышгороде.Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, ночью и рано утром в Киеве и области дважды объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе. По словам депутата Верховной рады Евгения Шевченко, после взрывов начались перебои с электроснабжением.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241101/svo-1981447443.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
Под Киевом уничтожили пункт дислокации наемников-офицеров

Лебедев: в Киеве поражен пункт дислокации наемников и склад техники ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ночью в Киеве и пригороде прогремели пять взрывов в местах хранения техники ВСУ и дислокации наемников, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Есть одно попадание по месту хранения техники и есть попадание в пункт временной дислокации с бандеровцами и наемниками. Наемников ставили офицерами и распределяли подразделения", — сказал он.
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Кроме того, по предварительным данным пророссийского сопротивления, поражены объекты в районе аэропорта Борисполь и в Вышгороде.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, ночью и рано утром в Киеве и области дважды объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе. По словам депутата Верховной рады Евгения Шевченко, после взрывов начались перебои с электроснабжением.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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