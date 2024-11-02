https://ria.ru/20241102/kiev-1981469910.html

Под Киевом уничтожили пункт дислокации наемников-офицеров

Под Киевом уничтожили пункт дислокации наемников-офицеров - РИА Новости, 02.11.2024

Под Киевом уничтожили пункт дислокации наемников-офицеров

Ночью в Киеве и пригороде прогремели пять взрывов в местах хранения техники ВСУ и дислокации наемников, заявил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:44

2024-11-02T08:44

2024-11-02T10:37

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ночью в Киеве и пригороде прогремели пять взрывов в местах хранения техники ВСУ и дислокации наемников, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Есть одно попадание по месту хранения техники и есть попадание в пункт временной дислокации с бандеровцами и наемниками. Наемников ставили офицерами и распределяли подразделения", — сказал он.Кроме того, по предварительным данным пророссийского сопротивления, поражены объекты в районе аэропорта Борисполь и в Вышгороде.Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, ночью и рано утром в Киеве и области дважды объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе. По словам депутата Верховной рады Евгения Шевченко, после взрывов начались перебои с электроснабжением.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241101/svo-1981447443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, вооруженные силы украины