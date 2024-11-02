Хуситская ракета почти задела американский эсминец в июне, пишут СМИ
National Interest: ракета хуситов пролетела в 200 метрах от эсминца США в июне
© Фото : U.S. Navy / Lt.Cmdr. Charles AbellЭсминец ВМС США
© Фото : U.S. Navy / Lt.Cmdr. Charles Abell
Эсминец ВМС США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ракета, выпущенная в июне правящим на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) в сторону американского авианосца "Дуайт Эйзенхауэр", прошла всего в 200 метрах от корабля, что может указывать на рост точности наведения хуситских снарядов, пишет газета National Interest.
В июне хуситы несколько раз заявляли об атаках беспилотниками и ракетами на американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", США опровергали эти заявления, однако авианосец после этого покинул акваторию Красного моря.
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"В июне ракета хуситов пролетела всего в 200 метрах от эсминца "Дуайт Эйзенхауэр" в Красном море, опасная ситуация, подчеркивающая риски, с которыми сталкиваются американские корабли", - пишет издание, отмечая, что подобный инцидент "подчеркивает растущую точность наведения ракет хуситов, вызывая обеспокоенность по поводу безопасности на море".
Сообщается, ракета хуситов не смогла бы потопить авианосец, однако нанесла бы ему значительные повреждения. National Interest отмечает, что ни один авианосец ВМС США не был потоплен в ходе боевых действий со времен окончания Второй мировой войны.
В октябре прошлого года "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии израильской армии в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак и других военных вариантов.
С сентября 2014 года "Ансар Алла" контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану. Двадцать шестого марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки, но до сих пор так и не смогла это сделать.
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