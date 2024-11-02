https://ria.ru/20241102/kharris-1981482510.html

Штабу Харрис пришлось оправдываться за оговорку об ориентации Илона Маска

Штабу Харрис пришлось оправдываться за оговорку об ориентации Илона Маска - РИА Новости, 02.11.2024

Штабу Харрис пришлось оправдываться за оговорку об ориентации Илона Маска

Предвыборному штабу Камалы Харрис снова пришлось оправдываться за оговорку кандидата на пост вице-президента Тима Уолца — на этот раз в адрес предпринимателя... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:11

2024-11-02T10:11

2024-11-02T15:52

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илон маск

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Предвыборному штабу Камалы Харрис снова пришлось оправдываться за оговорку кандидата на пост вице-президента Тима Уолца — на этот раз в адрес предпринимателя Илона Маска, пишет газета New York Post.По информации издания, на предвыборном митинге в штате Мичиган Уолц, говоря о Маске, назвал его человеком нетрадиционной сексуальной ориентации.В штабе Харрис заявили газете, что в тот момент, когда кандидат в вице-президенты упомянул Маска, один из участников митинга начал громко оскорблять миллиардера."Уолц начал смеяться и запнулся, пытаясь сказать "этот парень получил", — утверждает представитель штаба.Но сексуальной ориентации Маска кандидат в вице-президенты не касался, подчеркнул он.За время предвыборной компании Уолцу уже не раз пришлось оправдываться за оговорки. Например, СМИ уличили его во лжи в нескольких интервью: он рассказывал, что был в Китае во время студенческих волнений в мае-июне 1989 года, но есть сведения, что тогда он был в США и обещал съездить в Китай только в августе. Уолц заявил, что оговорился, но настаивал, что был в Китае летом 1989-го. Еще один эпизод произошел в августе: вокруг Уолца разразился скандал из-за его заявления об участии в боевых действиях во время службы в армии. Республиканцы настаивали, что это неправда — Уолц покинул свое подразделение, когда узнал, что его отправят в Ирак. Штаб Харрис затем признал, что кандидат в вице-президенты оговорился. Выборы президента США состоятся 5 ноября. На кресло в Белом доме претендуют Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241102/ssha-1981467622.html

https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241102/ostin-1981460642.html

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в мире, сша, китай, мичиган, тим уолц, камала харрис, илон маск, выборы президента сша — 2024