Штабу Харрис пришлось оправдываться за оговорку об ориентации Илона Маска
NYP: штабу Харрис пришлось оправдываться за оговорку об ориентации Илона Маска
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Предвыборному штабу Камалы Харрис снова пришлось оправдываться за оговорку кандидата на пост вице-президента Тима Уолца — на этот раз в адрес предпринимателя Илона Маска, пишет газета New York Post.
По информации издания, на предвыборном митинге в штате Мичиган Уолц, говоря о Маске, назвал его человеком нетрадиционной сексуальной ориентации.
В штабе Харрис заявили газете, что в тот момент, когда кандидат в вице-президенты упомянул Маска, один из участников митинга начал громко оскорблять миллиардера.
"Уолц начал смеяться и запнулся, пытаясь сказать "этот парень получил", — утверждает представитель штаба.
Но сексуальной ориентации Маска кандидат в вице-президенты не касался, подчеркнул он.
За время предвыборной компании Уолцу уже не раз пришлось оправдываться за оговорки. Например, СМИ уличили его во лжи в нескольких интервью: он рассказывал, что был в Китае во время студенческих волнений в мае-июне 1989 года, но есть сведения, что тогда он был в США и обещал съездить в Китай только в августе. Уолц заявил, что оговорился, но настаивал, что был в Китае летом 1989-го.
Еще один эпизод произошел в августе: вокруг Уолца разразился скандал из-за его заявления об участии в боевых действиях во время службы в армии. Республиканцы настаивали, что это неправда — Уолц покинул свое подразделение, когда узнал, что его отправят в Ирак. Штаб Харрис затем признал, что кандидат в вице-президенты оговорился.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. На кресло в Белом доме претендуют Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.