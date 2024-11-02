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Последний альбом "Касты" хотят проверить на разжигание ненависти - РИА Новости, 02.11.2024
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Шоубиз
 
10:53 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/kasta-1981488059.html
Последний альбом "Касты" хотят проверить на разжигание ненависти
Последний альбом "Касты" хотят проверить на разжигание ненависти - РИА Новости, 02.11.2024
Последний альбом "Касты" хотят проверить на разжигание ненависти
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку последнего альбома группы... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:53
2024-11-02T10:53
шоубиз
россия
игорь краснов
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку последнего альбома группы "Каста" на разжигание ненависти, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "Обращаемся к вам с просьбой о проведении проверки последнего альбома группы "Каста" на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьей 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). С нашей точки зрения, в тексте ряда композиций данного альбома могут содержаться высказывания, направленные на разжигание ненависти к России, а также выражены призывы в поддержку Вооруженных сил Украины", - говорится в документе. Движение также обратилось к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку последнего альбома группы. "Опасения вызывает композиция "Эмигрант-эмигранту", где артисты, по сути, заявляют о материальной поддержке ВСУ, а также призывают своих слушателей следовать их примеру", - считают общественники. "Ветераны России" просят проверить тексты песен альбома группы "Каста" на наличие экстремистских высказываний и антигосударственных призывов, оценить, не было ли произведено финансирование ВСУ, проверить их возможную связь с иностранными структурами и инициировать признание участников группы иноагентами. Кроме того, общественники просят принять меры по ограничению доступа к творчеству группы на российских стриминговых платформах и приостановить любую деятельность коллектива на территории РФ. "Отдельно обращаем внимание, что участники группы по-прежнему получают доходы за использование их музыки в России, несмотря на публичную критику российского государства. Это вызывает недоумение и вопросы о соблюдении ими российских законов и норм морали", - добавили общественники. Ранее "Ветераны России" просило провести проверку в отношении участников группы "Каста" на предмет финансирования ВСУ и признать их иноагентами.
https://ria.ru/20240815/razin-1966418588.html
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россия, игорь краснов, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Шоубиз, Россия, Игорь Краснов, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Последний альбом "Касты" хотят проверить на разжигание ненависти

"Ветераны России" просят генпрокурора проверить последний альбом группы "Каста"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастники группы "Каста"
Участники группы Каста - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Участники группы "Каста". Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку последнего альбома группы "Каста" на разжигание ненависти, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Обращаемся к вам с просьбой о проведении проверки последнего альбома группы "Каста" на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьей 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). С нашей точки зрения, в тексте ряда композиций данного альбома могут содержаться высказывания, направленные на разжигание ненависти к России, а также выражены призывы в поддержку Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.
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Движение также обратилось к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку последнего альбома группы.
"Опасения вызывает композиция "Эмигрант-эмигранту", где артисты, по сути, заявляют о материальной поддержке ВСУ, а также призывают своих слушателей следовать их примеру", - считают общественники.
"Ветераны России" просят проверить тексты песен альбома группы "Каста" на наличие экстремистских высказываний и антигосударственных призывов, оценить, не было ли произведено финансирование ВСУ, проверить их возможную связь с иностранными структурами и инициировать признание участников группы иноагентами. Кроме того, общественники просят принять меры по ограничению доступа к творчеству группы на российских стриминговых платформах и приостановить любую деятельность коллектива на территории РФ.
"Отдельно обращаем внимание, что участники группы по-прежнему получают доходы за использование их музыки в России, несмотря на публичную критику российского государства. Это вызывает недоумение и вопросы о соблюдении ими российских законов и норм морали", - добавили общественники.
Ранее "Ветераны России" просило провести проверку в отношении участников группы "Каста" на предмет финансирования ВСУ и признать их иноагентами.
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ШоубизРоссияИгорь КрасновАлександр БастрыкинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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