https://ria.ru/20241102/kasta-1981488059.html

Последний альбом "Касты" хотят проверить на разжигание ненависти

Последний альбом "Касты" хотят проверить на разжигание ненависти - РИА Новости, 02.11.2024

Последний альбом "Касты" хотят проверить на разжигание ненависти

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку последнего альбома группы... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:53

2024-11-02T10:53

2024-11-02T10:53

шоубиз

россия

игорь краснов

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку последнего альбома группы "Каста" на разжигание ненависти, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "Обращаемся к вам с просьбой о проведении проверки последнего альбома группы "Каста" на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьей 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). С нашей точки зрения, в тексте ряда композиций данного альбома могут содержаться высказывания, направленные на разжигание ненависти к России, а также выражены призывы в поддержку Вооруженных сил Украины", - говорится в документе. Движение также обратилось к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку последнего альбома группы. "Опасения вызывает композиция "Эмигрант-эмигранту", где артисты, по сути, заявляют о материальной поддержке ВСУ, а также призывают своих слушателей следовать их примеру", - считают общественники. "Ветераны России" просят проверить тексты песен альбома группы "Каста" на наличие экстремистских высказываний и антигосударственных призывов, оценить, не было ли произведено финансирование ВСУ, проверить их возможную связь с иностранными структурами и инициировать признание участников группы иноагентами. Кроме того, общественники просят принять меры по ограничению доступа к творчеству группы на российских стриминговых платформах и приостановить любую деятельность коллектива на территории РФ. "Отдельно обращаем внимание, что участники группы по-прежнему получают доходы за использование их музыки в России, несмотря на публичную критику российского государства. Это вызывает недоумение и вопросы о соблюдении ими российских законов и норм морали", - добавили общественники. Ранее "Ветераны России" просило провести проверку в отношении участников группы "Каста" на предмет финансирования ВСУ и признать их иноагентами.

https://ria.ru/20240815/razin-1966418588.html

https://ria.ru/20240513/makarevich-1945585695.html

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россия, игорь краснов, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)