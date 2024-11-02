https://ria.ru/20241102/karaoke-1981475505.html

В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу в караоке

В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу в караоке - РИА Новости, 02.11.2024

В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу в караоке

Мужчина открыл стрельбу в караоке в Москве после замечания от гостя за соседним столиком, что он не попадает в ноты, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T09:19

2024-11-02T09:19

2024-11-02T09:19

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу в караоке в Москве после замечания от гостя за соседним столиком, что он не попадает в ноты, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.По словам собеседника, инцидент произошел в мае этого года: пьяный посетитель караоке "Сокровища Фараона", спев песню, поинтересовался у молодого человека за соседним столиком, хорошо ли он спел. После того, как гость сказал, что он "немного не попадает (в ноты - ред.)", мужчина достал пистолет и открыл стрельбу. После этого стрелявший был задержан сотрудниками полиции. Против него расследовалось уголовное дело по статье о "хулиганстве". "В результате суд приговорил мужчину к двум годам условно", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что фигурант признал вину и раскаялся.

https://ria.ru/20241014/zaderzhanie-1977868221.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва