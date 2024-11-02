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В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу в караоке - РИА Новости, 02.11.2024
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09:19 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/karaoke-1981475505.html
В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу в караоке
В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу в караоке - РИА Новости, 02.11.2024
В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу в караоке
Мужчина открыл стрельбу в караоке в Москве после замечания от гостя за соседним столиком, что он не попадает в ноты, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T09:19
2024-11-02T09:19
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу в караоке в Москве после замечания от гостя за соседним столиком, что он не попадает в ноты, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.По словам собеседника, инцидент произошел в мае этого года: пьяный посетитель караоке "Сокровища Фараона", спев песню, поинтересовался у молодого человека за соседним столиком, хорошо ли он спел. После того, как гость сказал, что он "немного не попадает (в ноты - ред.)", мужчина достал пистолет и открыл стрельбу. После этого стрелявший был задержан сотрудниками полиции. Против него расследовалось уголовное дело по статье о "хулиганстве". "В результате суд приговорил мужчину к двум годам условно", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что фигурант признал вину и раскаялся.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу в караоке

В Москве мужчине дали два года условно за стрельбу в караоке из-за замечания

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу в караоке в Москве после замечания от гостя за соседним столиком, что он не попадает в ноты, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, инцидент произошел в мае этого года: пьяный посетитель караоке "Сокровища Фараона", спев песню, поинтересовался у молодого человека за соседним столиком, хорошо ли он спел. После того, как гость сказал, что он "немного не попадает (в ноты - ред.)", мужчина достал пистолет и открыл стрельбу. После этого стрелявший был задержан сотрудниками полиции.
Против него расследовалось уголовное дело по статье о "хулиганстве".
«
"В результате суд приговорил мужчину к двум годам условно", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что фигурант признал вину и раскаялся.
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