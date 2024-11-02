https://ria.ru/20241102/karaoke-1981475505.html
В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу в караоке
В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу в караоке - РИА Новости, 02.11.2024
В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу в караоке
Мужчина открыл стрельбу в караоке в Москве после замечания от гостя за соседним столиком, что он не попадает в ноты, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T09:19
2024-11-02T09:19
2024-11-02T09:19
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу в караоке в Москве после замечания от гостя за соседним столиком, что он не попадает в ноты, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.По словам собеседника, инцидент произошел в мае этого года: пьяный посетитель караоке "Сокровища Фараона", спев песню, поинтересовался у молодого человека за соседним столиком, хорошо ли он спел. После того, как гость сказал, что он "немного не попадает (в ноты - ред.)", мужчина достал пистолет и открыл стрельбу. После этого стрелявший был задержан сотрудниками полиции. Против него расследовалось уголовное дело по статье о "хулиганстве". "В результате суд приговорил мужчину к двум годам условно", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что фигурант признал вину и раскаялся.
https://ria.ru/20241014/zaderzhanie-1977868221.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу в караоке
В Москве мужчине дали два года условно за стрельбу в караоке из-за замечания
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу в караоке в Москве после замечания от гостя за соседним столиком, что он не попадает в ноты, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, инцидент произошел в мае этого года: пьяный посетитель караоке "Сокровища Фараона", спев песню, поинтересовался у молодого человека за соседним столиком, хорошо ли он спел. После того, как гость сказал, что он "немного не попадает (в ноты - ред.)", мужчина достал пистолет и открыл стрельбу. После этого стрелявший был задержан сотрудниками полиции.
Против него расследовалось уголовное дело по статье о "хулиганстве".
«
"В результате суд приговорил мужчину к двум годам условно", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что фигурант признал вину и раскаялся.