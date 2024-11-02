https://ria.ru/20241102/kamaz-1981576862.html

Чистый убыток "Камаза" за девять месяцев составил 3,8 миллиарда рублей

Чистый убыток "Камаза" за девять месяцев составил 3,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 02.11.2024

Чистый убыток "Камаза" за девять месяцев составил 3,8 миллиарда рублей

Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составил 3,831 миллиарда рублей против прибыли в 15,819 миллиарда рублей за аналогичный период... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:52

2024-11-02T16:52

2024-11-02T16:52

экономика

сергей когогин

ростех

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составил 3,831 миллиарда рублей против прибыли в 15,819 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании. Выручка "Камаза" за отчетный период сократилась на 7,5% в годовом выражении, составив 228,756 миллиарда рублей. Валовая прибыль компании за отчетный период сократилась в 2,02 раза, до 15,455 миллиарда рублей. Убыток "Камаза" от продаж составил 1,041 миллиарда рублей против прибыли годом ранее в 16,97 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства компании на 30 сентября 2024 года снизились на 1,38% и составили 186,987 миллиарда рублей, долгосрочные увеличились на 23,7%, до 165,251 миллиарда рублей. "Камаз" не раскрывает актуальные данные по акционерному капиталу. В 2023 году среди основных акционеров числились "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В феврале гендиректор компании Сергей Когогин сообщил, что немецкий Daimler продал свою долю, кому именно - топ-менеджер не раскрыл.

https://ria.ru/20240423/qiwi-1941682161.html

https://ria.ru/20241018/pribyl-1978681040.html

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экономика, сергей когогин, ростех