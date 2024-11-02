https://ria.ru/20241102/kaliningrad-1981555441.html

В Калининграде автобус и трамвай обстреляли из пневматики

В Калининграде автобус и трамвай обстреляли из пневматики - РИА Новости, 02.11.2024

В Калининграде автобус и трамвай обстреляли из пневматики

Неизвестные из пневматического оружия обстреляли автобус и трамвай в Калининграде, сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T15:24

2024-11-02T15:24

2024-11-02T15:24

происшествия

калининград

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя — РИА Новости. Неизвестные из пневматического оружия обстреляли автобус и трамвай в Калининграде, сообщили в пресс-службе городской администрации. "Вчера вечером неизвестные обстреляли из пневматики гортрансовский автобус на Нарвской и трамвай на Ленинском проспекте в районе "Европы". Самое ужасное, что за год это уже шестой случай: дважды под обстрел попадали автобусы и четырежды трамваи. Причем в транспорте в этот момент ехали люди... Плюс это еще и материальный ущерб, одно только водительское стекло "Корсара" стоит 234 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Подано заявление в полицию. В мэрии ищут свидетелей обстрела. "Если кто-то что-то видел, может быть есть запись с авторегистратора (вероятно, стрелок передвигался на машине), поделитесь информацией с нами, с правоохранительными органами", - добавили в пресс-службе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД России, заявление есть, полиция проводит проверку. "Заявление в полицию поступило. Проводится проверка, устанавливаем все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240804/zaderzhanie-1964042229.html

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происшествия, калининград, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия