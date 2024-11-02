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В Калининграде автобус и трамвай обстреляли из пневматики - РИА Новости, 02.11.2024
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15:24 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/kaliningrad-1981555441.html
В Калининграде автобус и трамвай обстреляли из пневматики
В Калининграде автобус и трамвай обстреляли из пневматики - РИА Новости, 02.11.2024
В Калининграде автобус и трамвай обстреляли из пневматики
Неизвестные из пневматического оружия обстреляли автобус и трамвай в Калининграде, сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:24
2024-11-02T15:24
происшествия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя — РИА Новости. Неизвестные из пневматического оружия обстреляли автобус и трамвай в Калининграде, сообщили в пресс-службе городской администрации. "Вчера вечером неизвестные обстреляли из пневматики гортрансовский автобус на Нарвской и трамвай на Ленинском проспекте в районе "Европы". Самое ужасное, что за год это уже шестой случай: дважды под обстрел попадали автобусы и четырежды трамваи. Причем в транспорте в этот момент ехали люди... Плюс это еще и материальный ущерб, одно только водительское стекло "Корсара" стоит 234 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Подано заявление в полицию. В мэрии ищут свидетелей обстрела. "Если кто-то что-то видел, может быть есть запись с авторегистратора (вероятно, стрелок передвигался на машине), поделитесь информацией с нами, с правоохранительными органами", - добавили в пресс-службе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД России, заявление есть, полиция проводит проверку. "Заявление в полицию поступило. Проводится проверка, устанавливаем все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.
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происшествия, калининград, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Калининград, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Калининграде автобус и трамвай обстреляли из пневматики

Мэрия Калининграда ищет свидетелей обстрела автобуса и трамвая из пневматики

© Фото : администрация КалининградаНеизвестные обстреляли из пневматики трамвай в Калининграде
Неизвестные обстреляли из пневматики трамвай в Калининграде - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : администрация Калининграда
Неизвестные обстреляли из пневматики трамвай в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя — РИА Новости. Неизвестные из пневматического оружия обстреляли автобус и трамвай в Калининграде, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Вчера вечером неизвестные обстреляли из пневматики гортрансовский автобус на Нарвской и трамвай на Ленинском проспекте в районе "Европы". Самое ужасное, что за год это уже шестой случай: дважды под обстрел попадали автобусы и четырежды трамваи. Причем в транспорте в этот момент ехали люди... Плюс это еще и материальный ущерб, одно только водительское стекло "Корсара" стоит 234 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Подано заявление в полицию. В мэрии ищут свидетелей обстрела. "Если кто-то что-то видел, может быть есть запись с авторегистратора (вероятно, стрелок передвигался на машине), поделитесь информацией с нами, с правоохранительными органами", - добавили в пресс-службе.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД России, заявление есть, полиция проводит проверку. "Заявление в полицию поступило. Проводится проверка, устанавливаем все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.
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