https://ria.ru/20241102/kalashnikov-1981597718.html

Завершились стрельбовые испытания автомата АМ-17

Завершились стрельбовые испытания автомата АМ-17 - РИА Новости, 02.11.2024

Завершились стрельбовые испытания автомата АМ-17

Новый малогабаритный автомат АМ-17 калибра 5,45 миллиметра успешно прошел государственные испытания, сообщается на сайте концерна "Калашников". РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T18:15

2024-11-02T18:15

2024-11-02T19:59

новое оружие россии

безопасность

технологии

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Новый малогабаритный автомат АМ-17 калибра 5,45 миллиметра успешно прошел государственные испытания, сообщается на сайте концерна "Калашников"."Государственные испытания нового перспективного автомата АМ-17 завершились успешно", — говорится в публикации.Отмечается, что сейчас концерн занимается оформлением итогов испытаний и подготовкой необходимых документов. Также подчеркивается, что оружие прошло апробацию в зоне СВО и получило высокую оценку.Ранее концерн сообщал о своих планах запустить серийное производство АМ-17 в 2025 году. Он должен заменить автомат АКС-74У, принятый на вооружение в 1979-м.При изготовлении АМ-17 широко используются высокопрочные полимерные материалы, в том числе в конструкции ствольной коробки.Конструктивно автомат состоит из ствольной коробки со стволом и прикладом, спусковой коробки и цевья. Для стрельбы используются все типы боевых патронов 5,45 миллиметра, принятых на вооружение российской армии.

https://ria.ru/20241013/pulemety-1977797494.html

https://ria.ru/20241002/bespilotnik-1975945189.html

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безопасность, технологии