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Завершились стрельбовые испытания автомата АМ-17 - РИА Новости, 02.11.2024
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Новое оружие России
 
18:15 02.11.2024 (обновлено: 19:59 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/kalashnikov-1981597718.html
Завершились стрельбовые испытания автомата АМ-17
Завершились стрельбовые испытания автомата АМ-17 - РИА Новости, 02.11.2024
Завершились стрельбовые испытания автомата АМ-17
Новый малогабаритный автомат АМ-17 калибра 5,45 миллиметра успешно прошел государственные испытания, сообщается на сайте концерна "Калашников". РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:15
2024-11-02T19:59
новое оружие россии
безопасность
технологии
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Новый малогабаритный автомат АМ-17 калибра 5,45 миллиметра успешно прошел государственные испытания, сообщается на сайте концерна "Калашников"."Государственные испытания нового перспективного автомата АМ-17 завершились успешно", — говорится в публикации.Отмечается, что сейчас концерн занимается оформлением итогов испытаний и подготовкой необходимых документов. Также подчеркивается, что оружие прошло апробацию в зоне СВО и получило высокую оценку.Ранее концерн сообщал о своих планах запустить серийное производство АМ-17 в 2025 году. Он должен заменить автомат АКС-74У, принятый на вооружение в 1979-м.При изготовлении АМ-17 широко используются высокопрочные полимерные материалы, в том числе в конструкции ствольной коробки.Конструктивно автомат состоит из ствольной коробки со стволом и прикладом, спусковой коробки и цевья. Для стрельбы используются все типы боевых патронов 5,45 миллиметра, принятых на вооружение российской армии.
https://ria.ru/20241013/pulemety-1977797494.html
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безопасность, технологии
Новое оружие России, Безопасность, Технологии
Завершились стрельбовые испытания автомата АМ-17

Концерн "Калашников" завершил испытания компактного автомата АМ-17

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПосетитель у стенда концерна "Калашников" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Посетитель у стенда концерна Калашников на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Посетитель у стенда концерна "Калашников" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Новый малогабаритный автомат АМ-17 калибра 5,45 миллиметра успешно прошел государственные испытания, сообщается на сайте концерна "Калашников".
"Государственные испытания нового перспективного автомата АМ-17 завершились успешно", — говорится в публикации.
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Отмечается, что сейчас концерн занимается оформлением итогов испытаний и подготовкой необходимых документов. Также подчеркивается, что оружие прошло апробацию в зоне СВО и получило высокую оценку.
Ранее концерн сообщал о своих планах запустить серийное производство АМ-17 в 2025 году. Он должен заменить автомат АКС-74У, принятый на вооружение в 1979-м.
При изготовлении АМ-17 широко используются высокопрочные полимерные материалы, в том числе в конструкции ствольной коробки.
Конструктивно автомат состоит из ствольной коробки со стволом и прикладом, спусковой коробки и цевья. Для стрельбы используются все типы боевых патронов 5,45 миллиметра, принятых на вооружение российской армии.
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