https://ria.ru/20241102/kalashnikov-1981597718.html
Завершились стрельбовые испытания автомата АМ-17
Завершились стрельбовые испытания автомата АМ-17 - РИА Новости, 02.11.2024
Завершились стрельбовые испытания автомата АМ-17
Новый малогабаритный автомат АМ-17 калибра 5,45 миллиметра успешно прошел государственные испытания, сообщается на сайте концерна "Калашников". РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:15
2024-11-02T18:15
2024-11-02T19:59
новое оружие россии
безопасность
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973104836_0:308:3094:2048_1920x0_80_0_0_b719190666cc060049b70ac14edeb160.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Новый малогабаритный автомат АМ-17 калибра 5,45 миллиметра успешно прошел государственные испытания, сообщается на сайте концерна "Калашников"."Государственные испытания нового перспективного автомата АМ-17 завершились успешно", — говорится в публикации.Отмечается, что сейчас концерн занимается оформлением итогов испытаний и подготовкой необходимых документов. Также подчеркивается, что оружие прошло апробацию в зоне СВО и получило высокую оценку.Ранее концерн сообщал о своих планах запустить серийное производство АМ-17 в 2025 году. Он должен заменить автомат АКС-74У, принятый на вооружение в 1979-м.При изготовлении АМ-17 широко используются высокопрочные полимерные материалы, в том числе в конструкции ствольной коробки.Конструктивно автомат состоит из ствольной коробки со стволом и прикладом, спусковой коробки и цевья. Для стрельбы используются все типы боевых патронов 5,45 миллиметра, принятых на вооружение российской армии.
https://ria.ru/20241013/pulemety-1977797494.html
https://ria.ru/20241002/bespilotnik-1975945189.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973104836_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_2d72052e61cce1b95d6a6f9e75d308f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии
Новое оружие России, Безопасность, Технологии
Завершились стрельбовые испытания автомата АМ-17
Концерн "Калашников" завершил испытания компактного автомата АМ-17
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Новый малогабаритный автомат АМ-17 калибра 5,45 миллиметра успешно прошел государственные испытания, сообщается на сайте
концерна "Калашников".
"Государственные испытания нового перспективного автомата АМ-17 завершились успешно", — говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас концерн занимается оформлением итогов испытаний и подготовкой необходимых документов. Также подчеркивается, что оружие прошло апробацию в зоне СВО и получило высокую оценку.
Ранее концерн сообщал о своих планах запустить серийное производство АМ-17 в 2025 году. Он должен заменить автомат АКС-74У, принятый на вооружение в 1979-м.
При изготовлении АМ-17 широко используются высокопрочные полимерные материалы, в том числе в конструкции ствольной коробки.
Конструктивно автомат состоит из ствольной коробки со стволом и прикладом, спусковой коробки и цевья. Для стрельбы используются все типы боевых патронов 5,45 миллиметра, принятых на вооружение российской армии.