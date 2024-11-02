https://ria.ru/20241102/kadyrov-1981540305.html

Кадыров отменил приказ не брать пленных

Кадыров отменил приказ не брать пленных - РИА Новости, 02.11.2024

Кадыров отменил приказ не брать пленных

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ бойцам спецназа "Ахмат" не брать в плен солдат ВСУ, об этом он сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T14:24

2024-11-02T14:24

2024-11-02T15:57

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 2 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ бойцам спецназа "Ахмат" не брать в плен солдат ВСУ, об этом он сообщил в Telegram-канале.По словам Кадырова, за последние несколько дней на его имя поступило более двух тысяч писем от жителей Украины: пишут женщины, чьи близкие были мобилизованы, и мужчины, которые оказывались на линии соприкосновения не по доброй воле. Все они попросили отменить этот приказ."Объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам — единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания. <...> Отвечаю всем: ранее данный приказ не брать пленных отменен. Желающие сдаться будут жить. Остальным не завидую", — написал глава республики.Военные ВСУ, отметил он, давно знают, что в "Ахмате" по-человечески относятся к пленным. Обратившиеся украинцы, в свою очередь, понимают, что стали жертвами трусости и подлости западных стран, на фронт их отправляют европейские и американские политики, а руководство в Киеве — продажные марионетки и фашисты, добавил Кадыров. Во вторник Российский университет спецназа в Гудермесе подвергся атаке украинского беспилотника, в результате загорелась крыша пустующего здания, жертв и пострадавших нет. После этого Кадыров заявил, что дал поручение всем командирам на передовой "не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100%".По данным Минобороны, в ночь на 30 октября российские войска ударили по центру управления беспилотными системами Генерального штаба ВСУ в Киеве. Глава Чечни назвал это возмездием за атаку на университет в Гудермесе.

https://ria.ru/20241102/plennyy-1981463032.html

https://ria.ru/20241102/omb-1981461902.html

https://ria.ru/20241101/plennyy-1981265090.html

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рамзан кадыров, вооруженные силы украины, гудермес, в мире, украина, европа, сша