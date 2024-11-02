Рейтинг@Mail.ru
Кадыров отменил приказ не брать пленных - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 02.11.2024 (обновлено: 15:57 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/kadyrov-1981540305.html
Кадыров отменил приказ не брать пленных
Кадыров отменил приказ не брать пленных - РИА Новости, 02.11.2024
Кадыров отменил приказ не брать пленных
Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ бойцам спецназа "Ахмат" не брать в плен солдат ВСУ, об этом он сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:24
2024-11-02T15:57
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
гудермес
в мире
украина
европа
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967481657_0:83:2986:1764_1920x0_80_0_0_f0471936cbad421b7da155aac58662cd.jpg
ГРОЗНЫЙ, 2 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ бойцам спецназа "Ахмат" не брать в плен солдат ВСУ, об этом он сообщил в Telegram-канале.По словам Кадырова, за последние несколько дней на его имя поступило более двух тысяч писем от жителей Украины: пишут женщины, чьи близкие были мобилизованы, и мужчины, которые оказывались на линии соприкосновения не по доброй воле. Все они попросили отменить этот приказ."Объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам — единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания. &lt;...&gt; Отвечаю всем: ранее данный приказ не брать пленных отменен. Желающие сдаться будут жить. Остальным не завидую", — написал глава республики.Военные ВСУ, отметил он, давно знают, что в "Ахмате" по-человечески относятся к пленным. Обратившиеся украинцы, в свою очередь, понимают, что стали жертвами трусости и подлости западных стран, на фронт их отправляют европейские и американские политики, а руководство в Киеве — продажные марионетки и фашисты, добавил Кадыров. Во вторник Российский университет спецназа в Гудермесе подвергся атаке украинского беспилотника, в результате загорелась крыша пустующего здания, жертв и пострадавших нет. После этого Кадыров заявил, что дал поручение всем командирам на передовой "не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100%".По данным Минобороны, в ночь на 30 октября российские войска ударили по центру управления беспилотными системами Генерального штаба ВСУ в Киеве. Глава Чечни назвал это возмездием за атаку на университет в Гудермесе.
https://ria.ru/20241102/plennyy-1981463032.html
https://ria.ru/20241102/omb-1981461902.html
https://ria.ru/20241101/plennyy-1981265090.html
гудермес
украина
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967481657_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_feadf290f87aae7625562c141149e6c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, вооруженные силы украины, гудермес, в мире, украина, европа, сша
Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Гудермес, В мире, Украина, Европа, США
Кадыров отменил приказ не брать пленных

Кадыров отменил данный бойцам "Ахмата" приказ не брать в плен солдат ВСУ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 2 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ бойцам спецназа "Ахмат" не брать в плен солдат ВСУ, об этом он сообщил в Telegram-канале.
По словам Кадырова, за последние несколько дней на его имя поступило более двух тысяч писем от жителей Украины: пишут женщины, чьи близкие были мобилизованы, и мужчины, которые оказывались на линии соприкосновения не по доброй воле. Все они попросили отменить этот приказ.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Пленный: ВС России спасли раненых солдат ВСУ, которых бросило командование
Вчера, 06:29
"Объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам — единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания. <...> Отвечаю всем: ранее данный приказ не брать пленных отменен. Желающие сдаться будут жить. Остальным не завидую", — написал глава республики.
Военные ВСУ, отметил он, давно знают, что в "Ахмате" по-человечески относятся к пленным.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Пленный рассказал, как украинцев насильно заставляют воевать в ВСУ
Вчера, 06:05
Обратившиеся украинцы, в свою очередь, понимают, что стали жертвами трусости и подлости западных стран, на фронт их отправляют европейские и американские политики, а руководство в Киеве — продажные марионетки и фашисты, добавил Кадыров.
Во вторник Российский университет спецназа в Гудермесе подвергся атаке украинского беспилотника, в результате загорелась крыша пустующего здания, жертв и пострадавших нет. После этого Кадыров заявил, что дал поручение всем командирам на передовой "не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100%".
По данным Минобороны, в ночь на 30 октября российские войска ударили по центру управления беспилотными системами Генерального штаба ВСУ в Киеве. Глава Чечни назвал это возмездием за атаку на университет в Гудермесе.
Украинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Украинский пленный рассказал о тюремных законах в рядах ВСУ
1 ноября, 06:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныГудермесВ миреУкраинаЕвропаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала