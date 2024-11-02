https://ria.ru/20241102/jakutija-1981582084.html

Эксперт рассказал про увод домашних оленей дикими в Якутии

Эксперт рассказал про увод домашних оленей дикими в Якутии - РИА Новости, 02.11.2024

Эксперт рассказал про увод домашних оленей дикими в Якутии

Впервые дикие северные олени Таймырской популяции с Красноярского края увели стада домашних оленей Оленекского района Якутии в 2013 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:11

2024-11-02T17:11

2024-11-02T17:11

красноярский край

алроса

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923631462_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ca138aac08cd0b0c3724d7970b31097.jpg

ЯКУТСК, 2 ноя - РИА Новости. Впервые дикие северные олени Таймырской популяции с Красноярского края увели стада домашних оленей Оленекского района Якутии в 2013 году, сообщил РИА Новости директор Института биологических проблем и криолитозоны Сибирского отделения РАН Иннокентий Охлопков. В пятницу в Оленекском районе Якутии был введен режим ЧС из-за нашествия диких животных. Глава района Лена Иванова ранее рассказывала агентству, что в период гона стада дикого северного оленя таймырской популяции увели большое поголовье домашних оленей, в поисках животных задействованы волонтеры и вертолет. Спустя сутки, режим ЧС перевели на режим повышенной готовности. По ее словам, спрогнозировать ситуацию сложно из-за отсутствия чипирования оленей таймырской популяции в Красноярском крае. Как рассказал Охлопков, в настоящее время ситуация с уводом домашних оленей дикими в этом районе повторяется. "Сейчас мы тесно работаем с МУП "Оленекский" и АЛРОСА для помощи оленеводам в создавшейся ситуации. Впервые такое в Оленекском районе происходило в 2013 году. С 2010 года мы стали применять метод дистанционного мониторинга с использованием ошейников со спутниковым передатчиком. С 2016 года проект начала поддерживать алмазодобывающая компания АЛРОСА. Тогда угрозу увода домашних оленей удалось снять. А в этом году у нас уже не было передатчиков на таймырских, только на наших Лено-оленеских диких есть", - прокомментировал ученый. По словам директора института, совместный проект с компанией продолжается по настоящее время. "Если бы нашлись спонсоры для пометки ошейниками диких северных оленей Таймырской популяции, сотрудники института и жители Оленекского района провели бы работу в ессейской тундре. Жители района каждый год нам помогают и участвуют в отлове и мечении диких оленей Лено-оленекской популяции", - сказал он. Охлопков добавил, что часть популяции таймырских оленей проходит через Оленекский район и иногда Анабарский район Якутии.

https://ria.ru/20240819/vodyanoy_olen-1966964972.html

https://ria.ru/20241024/irbisy-1979780782.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярский край, алроса, российская академия наук