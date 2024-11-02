Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал про увод домашних оленей дикими в Якутии - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/jakutija-1981582084.html
Эксперт рассказал про увод домашних оленей дикими в Якутии
Эксперт рассказал про увод домашних оленей дикими в Якутии - РИА Новости, 02.11.2024
Эксперт рассказал про увод домашних оленей дикими в Якутии
Впервые дикие северные олени Таймырской популяции с Красноярского края увели стада домашних оленей Оленекского района Якутии в 2013 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:11
2024-11-02T17:11
красноярский край
алроса
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923631462_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ca138aac08cd0b0c3724d7970b31097.jpg
ЯКУТСК, 2 ноя - РИА Новости. Впервые дикие северные олени Таймырской популяции с Красноярского края увели стада домашних оленей Оленекского района Якутии в 2013 году, сообщил РИА Новости директор Института биологических проблем и криолитозоны Сибирского отделения РАН Иннокентий Охлопков. В пятницу в Оленекском районе Якутии был введен режим ЧС из-за нашествия диких животных. Глава района Лена Иванова ранее рассказывала агентству, что в период гона стада дикого северного оленя таймырской популяции увели большое поголовье домашних оленей, в поисках животных задействованы волонтеры и вертолет. Спустя сутки, режим ЧС перевели на режим повышенной готовности. По ее словам, спрогнозировать ситуацию сложно из-за отсутствия чипирования оленей таймырской популяции в Красноярском крае. Как рассказал Охлопков, в настоящее время ситуация с уводом домашних оленей дикими в этом районе повторяется. "Сейчас мы тесно работаем с МУП "Оленекский" и АЛРОСА для помощи оленеводам в создавшейся ситуации. Впервые такое в Оленекском районе происходило в 2013 году. С 2010 года мы стали применять метод дистанционного мониторинга с использованием ошейников со спутниковым передатчиком. С 2016 года проект начала поддерживать алмазодобывающая компания АЛРОСА. Тогда угрозу увода домашних оленей удалось снять. А в этом году у нас уже не было передатчиков на таймырских, только на наших Лено-оленеских диких есть", - прокомментировал ученый. По словам директора института, совместный проект с компанией продолжается по настоящее время. "Если бы нашлись спонсоры для пометки ошейниками диких северных оленей Таймырской популяции, сотрудники института и жители Оленекского района провели бы работу в ессейской тундре. Жители района каждый год нам помогают и участвуют в отлове и мечении диких оленей Лено-оленекской популяции", - сказал он. Охлопков добавил, что часть популяции таймырских оленей проходит через Оленекский район и иногда Анабарский район Якутии.
https://ria.ru/20240819/vodyanoy_olen-1966964972.html
https://ria.ru/20241024/irbisy-1979780782.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923631462_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb32215896a8ba36d27d545ab0e9f6d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, алроса, российская академия наук
Красноярский край, Алроса, Российская академия наук
Эксперт рассказал про увод домашних оленей дикими в Якутии

Эксперт Охлопков рассказал про увод домашних оленей дикими в Якутии

© РИА Новости / Мария МарикянОлень
Олень - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Олень. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 2 ноя - РИА Новости. Впервые дикие северные олени Таймырской популяции с Красноярского края увели стада домашних оленей Оленекского района Якутии в 2013 году, сообщил РИА Новости директор Института биологических проблем и криолитозоны Сибирского отделения РАН Иннокентий Охлопков.
В пятницу в Оленекском районе Якутии был введен режим ЧС из-за нашествия диких животных. Глава района Лена Иванова ранее рассказывала агентству, что в период гона стада дикого северного оленя таймырской популяции увели большое поголовье домашних оленей, в поисках животных задействованы волонтеры и вертолет. Спустя сутки, режим ЧС перевели на режим повышенной готовности. По ее словам, спрогнозировать ситуацию сложно из-за отсутствия чипирования оленей таймырской популяции в Красноярском крае.
Выводок водяного оленя в нацпарке Земля леопарда у полуострова Гамова - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Приморье впервые попали на видео детеныши редкого водяного оленя
19 августа, 04:23
Как рассказал Охлопков, в настоящее время ситуация с уводом домашних оленей дикими в этом районе повторяется.
"Сейчас мы тесно работаем с МУП "Оленекский" и АЛРОСА для помощи оленеводам в создавшейся ситуации. Впервые такое в Оленекском районе происходило в 2013 году. С 2010 года мы стали применять метод дистанционного мониторинга с использованием ошейников со спутниковым передатчиком. С 2016 года проект начала поддерживать алмазодобывающая компания АЛРОСА. Тогда угрозу увода домашних оленей удалось снять. А в этом году у нас уже не было передатчиков на таймырских, только на наших Лено-оленеских диких есть", - прокомментировал ученый.
По словам директора института, совместный проект с компанией продолжается по настоящее время. "Если бы нашлись спонсоры для пометки ошейниками диких северных оленей Таймырской популяции, сотрудники института и жители Оленекского района провели бы работу в ессейской тундре. Жители района каждый год нам помогают и участвуют в отлове и мечении диких оленей Лено-оленекской популяции", - сказал он.
Охлопков добавил, что часть популяции таймырских оленей проходит через Оленекский район и иногда Анабарский район Якутии.
Установка фотоловушек - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Предположительно обнаружен новый очаг обитания ирбисов на Алтае
24 октября, 13:53
 
Красноярский крайАлросаРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала