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США предупредили Иран о последствиях возможного удара по Израилю, пишут СМИ

США предупредили Иран о последствиях возможного удара по Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2024

США предупредили Иран о последствиях возможного удара по Израилю, пишут СМИ

США предупредили Иран, что не смогут удержать Израиль от ответа в случае удара со стороны Тегерана, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T22:09

2024-11-02T22:09

2024-11-02T22:19

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США предупредили Иран, что не смогут удержать Израиль от ответа в случае удара со стороны Тегерана, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.В субботу официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Али Мохаммад Наини заявил, что Тегеран даст решительный и "выходящий за пределы понимания" Израиля ответ на недавнюю атаку по иранской территории."Администрация (Джо) Байдена недавно предостерегла Иран от новой атаки на Израиль и подчеркнула, что не сможет сдержать израильтян", - пишет портал со ссылкой на американское официальное лицо и бывшего израильского чиновника, знакомого с ситуацией.По словам чиновника из США, в случае удара по Израилю американская сторона не может быть уверена в том, что ответ на него будет "точечным". На фоне того, что прямые контакты между Вашингтоном и Тегераном происходят редко, примечательно, что сообщение было передано иранской стороне напрямую, как утверждает американский источник. По словам второго собеседника портала, сообщение было передано через посредника - Швейцарию.На прошлой неделе армия Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что субботний удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024