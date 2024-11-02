https://ria.ru/20241102/izrail-1981573227.html

В Израиле сообщили о захвате высокопоставленного члена "Хезболлы"

В Израиле сообщили о захвате высокопоставленного члена "Хезболлы" - РИА Новости, 02.11.2024

В Израиле сообщили о захвате высокопоставленного члена "Хезболлы"

Военные ЦАХАЛ взяли в плен командира военно-морских сил группировки "Хезболла" Имада Амхаза, сообщил израильский журналист Барак Равид в соцсети X со ссылкой на РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:45

2024-11-02T16:45

2024-11-02T17:38

в мире

ливан

бейрут

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

израиль

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981578331_0:0:1312:738_1920x0_80_0_0_cf8f15b90a8c97b2d681cc5d1d7133d9.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя — РИА Новости. Военные ЦАХАЛ взяли в плен командира военно-морских сил группировки "Хезболла" Имада Амхаза, сообщил израильский журналист Барак Равид в соцсети X со ссылкой на неназванного чиновника."Израильские морские котики в ходе ночной операции в Северном Ливане захватили Имада Амхаза — высокопоставленного члена военно-морских сил "Хезболлы", — написал он.Командира захватили для получения информации о военно-морских операциях шиитского движения, добавил Равид.По данным телеканала Al-Hadath, в ночь на пятницу группа из 25 бойцов спецподразделения израильской армии высадилась в 55 километрах к северу от Бейрута и похитила человека на катерах. В свою очередь, агентство NNA со ссылкой на собственные данные сообщило, что силы безопасности Ливана расследуют инцидент с похищением после высадки неопознанного морского десанта на северном побережье страны.ЦАХАЛ пока официально не прокомментировала эту информацию.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241101/izrail-1981346079.html

https://ria.ru/20241029/khezbolla-1980656839.html

https://ria.ru/20241101/peskov-1981322148.html

ливан

бейрут

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, хамас