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В Израиле сообщили о захвате высокопоставленного члена "Хезболлы" - РИА Новости, 02.11.2024
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16:45 02.11.2024 (обновлено: 17:38 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/izrail-1981573227.html
В Израиле сообщили о захвате высокопоставленного члена "Хезболлы"
В Израиле сообщили о захвате высокопоставленного члена "Хезболлы" - РИА Новости, 02.11.2024
В Израиле сообщили о захвате высокопоставленного члена "Хезболлы"
Военные ЦАХАЛ взяли в плен командира военно-морских сил группировки "Хезболла" Имада Амхаза, сообщил израильский журналист Барак Равид в соцсети X со ссылкой на РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:45
2024-11-02T17:38
в мире
ливан
бейрут
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя — РИА Новости. Военные ЦАХАЛ взяли в плен командира военно-морских сил группировки "Хезболла" Имада Амхаза, сообщил израильский журналист Барак Равид в соцсети X со ссылкой на неназванного чиновника."Израильские морские котики в ходе ночной операции в Северном Ливане захватили Имада Амхаза — высокопоставленного члена военно-морских сил "Хезболлы", — написал он.Командира захватили для получения информации о военно-морских операциях шиитского движения, добавил Равид.По данным телеканала Al-Hadath, в ночь на пятницу группа из 25 бойцов спецподразделения израильской армии высадилась в 55 километрах к северу от Бейрута и похитила человека на катерах. В свою очередь, агентство NNA со ссылкой на собственные данные сообщило, что силы безопасности Ливана расследуют инцидент с похищением после высадки неопознанного морского десанта на северном побережье страны.ЦАХАЛ пока официально не прокомментировала эту информацию.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241101/izrail-1981346079.html
https://ria.ru/20241029/khezbolla-1980656839.html
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в мире, ливан, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, хамас
В мире, Ливан, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, ХАМАС
В Израиле сообщили о захвате высокопоставленного члена "Хезболлы"

Израильский журналист Равид: ЦАХАЛ взяла в плен командира ВМС "Хезболлы" Амхаза

© Фото : соцсетиИмад Амхаз
Имад Амхаз - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : соцсети
Имад Амхаз. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя — РИА Новости. Военные ЦАХАЛ взяли в плен командира военно-морских сил группировки "Хезболла" Имада Амхаза, сообщил израильский журналист Барак Равид в соцсети X со ссылкой на неназванного чиновника.
"Израильские морские котики в ходе ночной операции в Северном Ливане захватили Имада Амхаза — высокопоставленного члена военно-морских сил "Хезболлы", — написал он.
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Командира захватили для получения информации о военно-морских операциях шиитского движения, добавил Равид.
По данным телеканала Al-Hadath, в ночь на пятницу группа из 25 бойцов спецподразделения израильской армии высадилась в 55 километрах к северу от Бейрута и похитила человека на катерах. В свою очередь, агентство NNA со ссылкой на собственные данные сообщило, что силы безопасности Ливана расследуют инцидент с похищением после высадки неопознанного морского десанта на северном побережье страны.
ЦАХАЛ пока официально не прокомментировала эту информацию.
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Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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