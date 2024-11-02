В Израиле сообщили о захвате высокопоставленного члена "Хезболлы"
Израильский журналист Равид: ЦАХАЛ взяла в плен командира ВМС "Хезболлы" Амхаза
© Фото : соцсетиИмад Амхаз
© Фото : соцсети
Имад Амхаз. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя — РИА Новости. Военные ЦАХАЛ взяли в плен командира военно-морских сил группировки "Хезболла" Имада Амхаза, сообщил израильский журналист Барак Равид в соцсети X со ссылкой на неназванного чиновника.
"Израильские морские котики в ходе ночной операции в Северном Ливане захватили Имада Амхаза — высокопоставленного члена военно-морских сил "Хезболлы", — написал он.
Командира захватили для получения информации о военно-морских операциях шиитского движения, добавил Равид.
По данным телеканала Al-Hadath, в ночь на пятницу группа из 25 бойцов спецподразделения израильской армии высадилась в 55 километрах к северу от Бейрута и похитила человека на катерах. В свою очередь, агентство NNA со ссылкой на собственные данные сообщило, что силы безопасности Ливана расследуют инцидент с похищением после высадки неопознанного морского десанта на северном побережье страны.
ЦАХАЛ пока официально не прокомментировала эту информацию.
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Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона стали беженцами.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.