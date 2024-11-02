https://ria.ru/20241102/ispaniya-1981554422.html
Открытие супермаркетов в Валенсии привело к скоплению огромных очередей
Открытие супермаркетов в Валенсии привело к скоплению огромных очередей - РИА Новости, 02.11.2024
Открытие супермаркетов в Валенсии привело к скоплению огромных очередей
Ряд супермаркетов в столице Валенсии и ее окрестностях, сильно пострадавших в результате ливней и наводнений, вновь заработали в субботу, их открытие... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:21
2024-11-02T15:21
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ряд супермаркетов в столице Валенсии и ее окрестностях, сильно пострадавших в результате ливней и наводнений, вновь заработали в субботу, их открытие сопровождается огромными очередями и контролем на входе, чтобы избежать чрезмерного скопления людей, передает агентство Efe. "Несколько супермаркетов... открылись в субботу с огромными очередями у дверей... и контролем на входе", - говорится в сообщении агентства. Как сообщается, ситуация напоминает период пандемии коронавируса. По данным Efe, в некоторых магазинах ощущается нехватка или полное отсутствие базовых продуктов питания, таких как вода, молоко, яйца, фрукты, овощи и мясо. Ранее министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что число погибших увеличилось до 207 и продолжит расти. Ранее Español со ссылкой на источники отмечала, что не менее 250 человек считаются пропавшими без вести. Порядка 500 человек могли погибнуть в Испании в результате сильных ливней и наводнений, писала газета Español со ссылкой на источники. Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог. Местное агентство Europa Press сообщило о постепенном восстановлении подачи электричества в провинции Валенсия. Если в среду без света оставались 155 тысяч домов, то сейчас - лишь 40 тысяч.
https://ria.ru/20241031/ispaniya-1981178111.html
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в мире, испания, валенсия (область), наводнения в испании
В мире, Испания, Валенсия (область), Наводнения в Испании
Открытие супермаркетов в Валенсии привело к скоплению огромных очередей
Efe: открытие супермаркетов в Валенсии привело к скоплению огромных очередей
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ряд супермаркетов в столице Валенсии и ее окрестностях, сильно пострадавших в результате ливней и наводнений, вновь заработали в субботу, их открытие сопровождается огромными очередями и контролем на входе, чтобы избежать чрезмерного скопления людей, передает агентство Efe.
"Несколько супермаркетов... открылись в субботу с огромными очередями у дверей... и контролем на входе", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщается, ситуация напоминает период пандемии коронавируса.
По данным Efe, в некоторых магазинах ощущается нехватка или полное отсутствие базовых продуктов питания, таких как вода, молоко, яйца, фрукты, овощи и мясо.
Ранее министр внутренних дел Испании
Фернандо Гранде-Марласка заявил, что число погибших увеличилось до 207 и продолжит расти. Ранее Español со ссылкой на источники отмечала, что не менее 250 человек считаются пропавшими без вести. Порядка 500 человек могли погибнуть в Испании в результате сильных ливней и наводнений, писала газета Español со ссылкой на источники.
Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог. Местное агентство Europa Press сообщило о постепенном восстановлении подачи электричества в провинции Валенсия. Если в среду без света оставались 155 тысяч домов, то сейчас - лишь 40 тысяч.