Рейтинг@Mail.ru
Открытие супермаркетов в Валенсии привело к скоплению огромных очередей - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/ispaniya-1981554422.html
Открытие супермаркетов в Валенсии привело к скоплению огромных очередей
Открытие супермаркетов в Валенсии привело к скоплению огромных очередей - РИА Новости, 02.11.2024
Открытие супермаркетов в Валенсии привело к скоплению огромных очередей
Ряд супермаркетов в столице Валенсии и ее окрестностях, сильно пострадавших в результате ливней и наводнений, вновь заработали в субботу, их открытие... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:21
2024-11-02T15:21
в мире
испания
валенсия (область)
наводнения в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981553626_0:275:3072:2002_1920x0_80_0_0_d6ef0b4adf156b7c90d9cb1f46b76847.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ряд супермаркетов в столице Валенсии и ее окрестностях, сильно пострадавших в результате ливней и наводнений, вновь заработали в субботу, их открытие сопровождается огромными очередями и контролем на входе, чтобы избежать чрезмерного скопления людей, передает агентство Efe. "Несколько супермаркетов... открылись в субботу с огромными очередями у дверей... и контролем на входе", - говорится в сообщении агентства. Как сообщается, ситуация напоминает период пандемии коронавируса. По данным Efe, в некоторых магазинах ощущается нехватка или полное отсутствие базовых продуктов питания, таких как вода, молоко, яйца, фрукты, овощи и мясо. Ранее министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что число погибших увеличилось до 207 и продолжит расти. Ранее Español со ссылкой на источники отмечала, что не менее 250 человек считаются пропавшими без вести. Порядка 500 человек могли погибнуть в Испании в результате сильных ливней и наводнений, писала газета Español со ссылкой на источники. Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог. Местное агентство Europa Press сообщило о постепенном восстановлении подачи электричества в провинции Валенсия. Если в среду без света оставались 155 тысяч домов, то сейчас - лишь 40 тысяч.
https://ria.ru/20241031/ispaniya-1981178111.html
https://ria.ru/20241102/mid-1981541100.html
испания
валенсия (область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981553626_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2c7073925bfdbcbeead32dce75a31e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, валенсия (область), наводнения в испании
В мире, Испания, Валенсия (область), Наводнения в Испании
Открытие супермаркетов в Валенсии привело к скоплению огромных очередей

Efe: открытие супермаркетов в Валенсии привело к скоплению огромных очередей

© Getty Images / David RamosОчередь за водой в Пайпорте, Валенсия
Очередь за водой в Пайпорте, Валенсия - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Getty Images / David Ramos
Очередь за водой в Пайпорте, Валенсия
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ряд супермаркетов в столице Валенсии и ее окрестностях, сильно пострадавших в результате ливней и наводнений, вновь заработали в субботу, их открытие сопровождается огромными очередями и контролем на входе, чтобы избежать чрезмерного скопления людей, передает агентство Efe.
"Несколько супермаркетов... открылись в субботу с огромными очередями у дверей... и контролем на входе", - говорится в сообщении агентства.
Последствия наводнения в Валенсии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Пострадавшие от наводнения испанцы хотят подать в суд на работодателей
31 октября, 16:21
Как сообщается, ситуация напоминает период пандемии коронавируса.
По данным Efe, в некоторых магазинах ощущается нехватка или полное отсутствие базовых продуктов питания, таких как вода, молоко, яйца, фрукты, овощи и мясо.
Ранее министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что число погибших увеличилось до 207 и продолжит расти. Ранее Español со ссылкой на источники отмечала, что не менее 250 человек считаются пропавшими без вести. Порядка 500 человек могли погибнуть в Испании в результате сильных ливней и наводнений, писала газета Español со ссылкой на источники.
Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог. Местное агентство Europa Press сообщило о постепенном восстановлении подачи электричества в провинции Валенсия. Если в среду без света оставались 155 тысяч домов, то сейчас - лишь 40 тысяч.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
МИД России выразил соболезнования из-за наводнений в Испании
Вчера, 14:27
 
В миреИспанияВаленсия (область)Наводнения в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала