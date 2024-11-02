https://ria.ru/20241102/ispaniya-1981470661.html

Около 500 человек могли погибнуть в Испании в результате наводнений

Около 500 человек могли погибнуть в Испании в результате наводнений - РИА Новости, 02.11.2024

Около 500 человек могли погибнуть в Испании в результате наводнений

Порядка 500 человек могли погибнуть в Испании в результате сильных ливней и наводнений, пишет газета Español со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:52

2024-11-02T08:52

2024-11-02T08:52

в мире

испания

валенсия (область)

маргарита роблес

наводнения в испании

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Порядка 500 человек могли погибнуть в Испании в результате сильных ливней и наводнений, пишет газета Español со ссылкой на источники. Ранее министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что число погибших увеличилось до 207 и продолжит расти. Ранее Español со ссылкой на источники отмечала, что не менее 250 человек считаются пропавшими без вести. "Неофициальные источники, работающие над размещением (тел - ред.), утверждают, что скоро число жертв достигнет 500", - пишет издание. Сотрудники экстренных служб подтвердили Español, что еще осталось много мест, которые еще предстоит обыскать, таких, например, как затопленные парковки. Они не исключают, что там может быть много погибших. "Мы не знаем точного числа пропавших без вести людей. Мы не можем себе представить масштабы того, с чем работаем", - заявил один из пожарных, работающих в Валенсии. В пятницу министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что в пострадавшем от наводнений районе на востоке Испании развернули дополнительный морг для погибших в результате стихии. Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог. Местное агентство Europa Press сообщило о постепенном восстановлении подачи электричества в провинции Валенсия. Если в среду без света оставались 155 тысяч домов, то сейчас - лишь 40 тысяч.

https://ria.ru/20241031/navodnenie-1981182636.html

https://ria.ru/20241031/navodnenie-1981167141.html

https://ria.ru/20241031/navodnenie-1981178802.html

испания

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в мире, испания, валенсия (область), маргарита роблес, наводнения в испании