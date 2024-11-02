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Около 500 человек могли погибнуть в Испании в результате наводнений - РИА Новости, 02.11.2024
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08:52 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/ispaniya-1981470661.html
Около 500 человек могли погибнуть в Испании в результате наводнений
Около 500 человек могли погибнуть в Испании в результате наводнений - РИА Новости, 02.11.2024
Около 500 человек могли погибнуть в Испании в результате наводнений
Порядка 500 человек могли погибнуть в Испании в результате сильных ливней и наводнений, пишет газета Español со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T08:52
2024-11-02T08:52
в мире
испания
валенсия (область)
маргарита роблес
наводнения в испании
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Порядка 500 человек могли погибнуть в Испании в результате сильных ливней и наводнений, пишет газета Español со ссылкой на источники. Ранее министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что число погибших увеличилось до 207 и продолжит расти. Ранее Español со ссылкой на источники отмечала, что не менее 250 человек считаются пропавшими без вести. "Неофициальные источники, работающие над размещением (тел - ред.), утверждают, что скоро число жертв достигнет 500", - пишет издание. Сотрудники экстренных служб подтвердили Español, что еще осталось много мест, которые еще предстоит обыскать, таких, например, как затопленные парковки. Они не исключают, что там может быть много погибших. "Мы не знаем точного числа пропавших без вести людей. Мы не можем себе представить масштабы того, с чем работаем", - заявил один из пожарных, работающих в Валенсии. В пятницу министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что в пострадавшем от наводнений районе на востоке Испании развернули дополнительный морг для погибших в результате стихии. Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог. Местное агентство Europa Press сообщило о постепенном восстановлении подачи электричества в провинции Валенсия. Если в среду без света оставались 155 тысяч домов, то сейчас - лишь 40 тысяч.
https://ria.ru/20241031/navodnenie-1981182636.html
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в мире, испания, валенсия (область), маргарита роблес, наводнения в испании
В мире, Испания, Валенсия (область), Маргарита Роблес, Наводнения в Испании
Около 500 человек могли погибнуть в Испании в результате наводнений

Español : около 500 человек могли погибнуть в Испании в результате наводнений

© AP Photo / Alberto SaizПоследствия наводнения в Валенсии
Последствия наводнения в Валенсии - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Alberto Saiz
Последствия наводнения в Валенсии
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Порядка 500 человек могли погибнуть в Испании в результате сильных ливней и наводнений, пишет газета Español со ссылкой на источники.
Ранее министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что число погибших увеличилось до 207 и продолжит расти. Ранее Español со ссылкой на источники отмечала, что не менее 250 человек считаются пропавшими без вести.
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"Неофициальные источники, работающие над размещением (тел - ред.), утверждают, что скоро число жертв достигнет 500", - пишет издание.
Сотрудники экстренных служб подтвердили Español, что еще осталось много мест, которые еще предстоит обыскать, таких, например, как затопленные парковки. Они не исключают, что там может быть много погибших. "Мы не знаем точного числа пропавших без вести людей. Мы не можем себе представить масштабы того, с чем работаем", - заявил один из пожарных, работающих в Валенсии.
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Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог. Местное агентство Europa Press сообщило о постепенном восстановлении подачи электричества в провинции Валенсия. Если в среду без света оставались 155 тысяч домов, то сейчас - лишь 40 тысяч.
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В миреИспанияВаленсия (область)Маргарита РоблесНаводнения в Испании
 
 
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