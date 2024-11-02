https://ria.ru/20241102/ispaniya-1981468010.html

В Испании число погибших из-за сильных ливней увеличилось до 207 человек

В Испании число погибших из-за сильных ливней увеличилось до 207 человек - РИА Новости, 02.11.2024

В Испании число погибших из-за сильных ливней увеличилось до 207 человек

Число жертв наводнения в Испании достигло 207 и продолжает расти, заявил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка в интервью радиостанции Cadena Ser. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:26

2024-11-02T08:26

2024-11-02T10:54

испания

наводнения в испании

в мире

валенсия (область)

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Число жертв наводнения в Испании достигло 207 и продолжает расти, заявил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка в интервью радиостанции Cadena Ser."По последним данным, которые у меня есть, число жертв — 207", — сказал он, добавив со ссылкой на экспертов, что это число еще увеличится.Ранее сообщалось о 202 погибших в автономном сообществе Валенсия. По данным СМИ, не менее 250 человек считаются пропавшими без вести.Правительство Испании объявило трехдневный траур.Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия в середине этой недели. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Валенсии, там объявили красный, максимальный уровень опасности.Стихия также нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре провинции, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. По состоянию на 30 октября 155 тысяч домов оставались без света, два дня спустя их число сократилось до 40 тысяч.К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли две тысячи военнослужащих.

https://ria.ru/20241031/navodnenie-1981167141.html

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Кадры из Валенсии после ливней Число погибших в Испании в результате ливней достигло 155, передает агентство EFE. Очевидец предоставил РИА Новости очередные кадры последствий стихии в испанской Валенсии. 2024-11-02T08:26 true PT1M07S

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Ольга Фомченкова

испания, наводнения в испании, в мире, валенсия (область)