https://ria.ru/20241102/ispaniya-1981468010.html
В Испании число погибших из-за сильных ливней увеличилось до 207 человек
В Испании число погибших из-за сильных ливней увеличилось до 207 человек - РИА Новости, 02.11.2024
В Испании число погибших из-за сильных ливней увеличилось до 207 человек
Число жертв наводнения в Испании достигло 207 и продолжает расти, заявил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка в интервью радиостанции Cadena Ser. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T08:26
2024-11-02T08:26
2024-11-02T10:54
испания
наводнения в испании
в мире
валенсия (область)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Число жертв наводнения в Испании достигло 207 и продолжает расти, заявил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка в интервью радиостанции Cadena Ser."По последним данным, которые у меня есть, число жертв — 207", — сказал он, добавив со ссылкой на экспертов, что это число еще увеличится.Ранее сообщалось о 202 погибших в автономном сообществе Валенсия. По данным СМИ, не менее 250 человек считаются пропавшими без вести.Правительство Испании объявило трехдневный траур.Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия в середине этой недели. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Валенсии, там объявили красный, максимальный уровень опасности.Стихия также нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре провинции, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. По состоянию на 30 октября 155 тысяч домов оставались без света, два дня спустя их число сократилось до 40 тысяч.К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли две тысячи военнослужащих.
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Кадры из Валенсии после ливней
Число погибших в Испании в результате ливней достигло 155, передает агентство EFE.
Очевидец предоставил РИА Новости очередные кадры последствий стихии в испанской Валенсии.
2024-11-02T08:26
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РИА Новости
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испания, наводнения в испании, в мире, валенсия (область)
Испания, Наводнения в Испании, В мире, Валенсия (область)
В Испании число погибших из-за сильных ливней увеличилось до 207 человек
МВД Испании: число жертв наводнений увеличилось до 207 и продолжит расти
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Число жертв наводнения в Испании достигло 207 и продолжает расти, заявил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка в интервью
радиостанции Cadena Ser.
"По последним данным, которые у меня есть, число жертв — 207", — сказал он, добавив со ссылкой на экспертов, что это число еще увеличится.
Ранее сообщалось о 202 погибших в автономном сообществе Валенсия
. По данным СМИ, не менее 250 человек считаются пропавшими без вести.
Правительство Испании объявило трехдневный траур.
Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия
в середине этой недели. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Валенсии, там объявили красный, максимальный уровень опасности.
Стихия также нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре провинции, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. По состоянию на 30 октября 155 тысяч домов оставались без света, два дня спустя их число сократилось до 40 тысяч.
К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли две тысячи военнослужащих.