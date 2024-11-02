https://ria.ru/20241102/iran-1981496136.html

Верховный лидер Ирана пригрозил США и Израилю сокрушительным ответом

Верховный лидер Ирана пригрозил США и Израилю сокрушительным ответом - РИА Новости, 02.11.2024

Верховный лидер Ирана пригрозил США и Израилю сокрушительным ответом

Тель-Авив и Вашингтон обязательно получат ответ на свои действия, которые осуществляют против Ирана и фронта сопротивления, заявил верховный лидер Ирана Али... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:46

2024-11-02T11:46

2024-11-02T15:11

в мире

иран

сша

израиль

али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 2 ноя — РИА Новости. Тель-Авив и Вашингтон обязательно получат ответ на свои действия, которые осуществляют против Ирана и фронта сопротивления, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, его слова приводит информационное агентство иранского парламента ICANA."Враги, будь то израильский режим или США, обязательно получат сокрушительный ответ на то, что делают по отношению к Ирану, иранской нации и фронту сопротивления", — сказал он.На прошлой неделе армия Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что субботний удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.

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иран

сша

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в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи