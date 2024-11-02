Страны ШОС осудили нападение на военные объекты в Иране
Секретариат ШОС решительно осудил нападение Израиля на военные объекты в Иране
© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
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ПЕКИН, 2 ноя — РИА Новости. Государства Шанхайской организации сотрудничества решительно осудили нападение на военные объекты в Иране, следует из заявления, опубликованного в Тelegram-канале секретариата ШОС.
"Государства — члены ШОС глубоко обеспокоены эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, способной спровоцировать реальную угрозу международному миру, безопасности и стабильности", — говорится в документе.
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Страны ШОС также выступили за скорейшее принятие действенных мер по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, подчеркнув, что добиваться этого следует исключительно политико-дипломатическим путем при соблюдении общепризнанных норм международного права.
В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам в Иране в качестве ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. По данным телеканала CBS News, налет на Иран ограничился военными целями и не распространился на ядерные или нефтяные объекты. Агентство IRNA заявило, что ни один из объектов нефтяной промышленности не пострадал. Другие иранские СМИ сообщали о гибели четырех военнослужащих.
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