https://ria.ru/20241102/iran-1981468547.html

Страны ШОС осудили нападение на военные объекты в Иране

Страны ШОС осудили нападение на военные объекты в Иране - РИА Новости, 02.11.2024

Страны ШОС осудили нападение на военные объекты в Иране

Государства Шанхайской организации сотрудничества решительно осудили нападение на военные объекты в Иране, следует из заявления, опубликованного в... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:31

2024-11-02T08:31

2024-11-02T11:34

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ПЕКИН, 2 ноя — РИА Новости. Государства Шанхайской организации сотрудничества решительно осудили нападение на военные объекты в Иране, следует из заявления, опубликованного в Тelegram-канале секретариата ШОС. "Государства — члены ШОС глубоко обеспокоены эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, способной спровоцировать реальную угрозу международному миру, безопасности и стабильности", — говорится в документе.Страны ШОС также выступили за скорейшее принятие действенных мер по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, подчеркнув, что добиваться этого следует исключительно политико-дипломатическим путем при соблюдении общепризнанных норм международного права. В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам в Иране в качестве ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. По данным телеканала CBS News, налет на Иран ограничился военными целями и не распространился на ядерные или нефтяные объекты. Агентство IRNA заявило, что ни один из объектов нефтяной промышленности не пострадал. Другие иранские СМИ сообщали о гибели четырех военнослужащих.

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

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в мире, иран, ближний восток, израиль, шос, оон