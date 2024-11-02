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Умерла актриса из сериала "Слово пацана" Лидия Ильина

Умерла актриса из сериала "Слово пацана" Лидия Ильина - РИА Новости, 02.11.2024

Умерла актриса из сериала "Слово пацана" Лидия Ильина

Актриса Лидия Ильина скончалась на 78-м году жизни, сообщила ее дочь Екатерина в комментарии изданию Аргументы и Факты."Похороны будут 5 ноября", — сказала она. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:44

2024-11-02T11:44

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Актриса Лидия Ильина скончалась на 78-м году жизни, сообщила ее дочь Екатерина в комментарии изданию Аргументы и Факты."Похороны будут 5 ноября", — сказала она. Причина смерти не называется. Актриса сыграла бабушку Ералаша в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Кроме того, она снималась в сериале "Реальные пацаны", "Вампиры средней полосы-2", "Универ. 10 лет спустя", "Кулагин и партнеры", "Интерны" и других.

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