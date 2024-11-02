Умерла актриса из сериала "Слово пацана" Лидия Ильина
Актриса из сериала "Слово пацана" Лидия Ильина умерла на 78-м году жизни
© Видеосервис Wink (2023)Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
© Видеосервис Wink (2023)
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Актриса Лидия Ильина скончалась на 78-м году жизни, сообщила ее дочь Екатерина в комментарии изданию Аргументы и Факты.
"Похороны будут 5 ноября", — сказала она.
Причина смерти не называется.
Актриса сыграла бабушку Ералаша в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Кроме того, она снималась в сериале "Реальные пацаны", "Вампиры средней полосы-2", "Универ. 10 лет спустя", "Кулагин и партнеры", "Интерны" и других.
"Похороны будут 5 ноября", — сказала она.
Причина смерти не называется.
Актриса сыграла бабушку Ералаша в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Кроме того, она снималась в сериале "Реальные пацаны", "Вампиры средней полосы-2", "Универ. 10 лет спустя", "Кулагин и партнеры", "Интерны" и других.