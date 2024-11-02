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Умерла актриса из сериала "Слово пацана" Лидия Ильина - РИА Новости, 02.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:44 02.11.2024 (обновлено: 12:27 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/ilina-1981495946.html
Умерла актриса из сериала "Слово пацана" Лидия Ильина
Умерла актриса из сериала "Слово пацана" Лидия Ильина - РИА Новости, 02.11.2024
Умерла актриса из сериала "Слово пацана" Лидия Ильина
Актриса Лидия Ильина скончалась на 78-м году жизни, сообщила ее дочь Екатерина в комментарии изданию Аргументы и Факты."Похороны будут 5 ноября", — сказала она. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:44
2024-11-02T12:27
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Актриса Лидия Ильина скончалась на 78-м году жизни, сообщила ее дочь Екатерина в комментарии изданию Аргументы и Факты."Похороны будут 5 ноября", — сказала она. Причина смерти не называется. Актриса сыграла бабушку Ералаша в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Кроме того, она снималась в сериале "Реальные пацаны", "Вампиры средней полосы-2", "Универ. 10 лет спустя", "Кулагин и партнеры", "Интерны" и других.
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Умерла актриса из сериала "Слово пацана" Лидия Ильина

Актриса из сериала "Слово пацана" Лидия Ильина умерла на 78-м году жизни

© Видеосервис Wink (2023)Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Видеосервис Wink (2023)
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Актриса Лидия Ильина скончалась на 78-м году жизни, сообщила ее дочь Екатерина в комментарии изданию Аргументы и Факты.

"Похороны будут 5 ноября", — сказала она.

Причина смерти не называется.

Актриса сыграла бабушку Ералаша в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Кроме того, она снималась в сериале "Реальные пацаны", "Вампиры средней полосы-2", "Универ. 10 лет спустя", "Кулагин и партнеры", "Интерны" и других.
 
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