https://ria.ru/20241102/ii-1981551776.html

Григоренко рассказал о внедрении ИИ в работу надзорных органов власти

Григоренко рассказал о внедрении ИИ в работу надзорных органов власти - РИА Новости, 02.11.2024

Григоренко рассказал о внедрении ИИ в работу надзорных органов власти

Искусственный интеллект (ИИ) к 2050 году будет осуществлять контрольно-надзорную деятельность в России на 90%, ожидает вице-премьер Дмитрий Григоренко. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T15:12

2024-11-02T15:12

2024-11-02T15:12

общество

россия

дмитрий григоренко

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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) к 2050 году будет осуществлять контрольно-надзорную деятельность в России на 90%, ожидает вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Я думаю, что 90% заменит искусственный интеллект, или машина", - сказал Григоренко в рамках Всероссийского форума контрольных органов, комментируя ожидаемые изменения в работе контрольно-надзорных органов к 2050 году. Человек же будет отвечать за разрешение нестандартных случаев - "он будет садиться и думать, что с этим делать", добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20241024/chernigovskaya-1979922347.html

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2024

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общество, россия, дмитрий григоренко