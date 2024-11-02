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Григоренко рассказал о внедрении ИИ в работу надзорных органов власти - РИА Новости, 02.11.2024
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15:12 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/ii-1981551776.html
Григоренко рассказал о внедрении ИИ в работу надзорных органов власти
Григоренко рассказал о внедрении ИИ в работу надзорных органов власти - РИА Новости, 02.11.2024
Григоренко рассказал о внедрении ИИ в работу надзорных органов власти
Искусственный интеллект (ИИ) к 2050 году будет осуществлять контрольно-надзорную деятельность в России на 90%, ожидает вице-премьер Дмитрий Григоренко. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:12
2024-11-02T15:12
общество
россия
дмитрий григоренко
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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) к 2050 году будет осуществлять контрольно-надзорную деятельность в России на 90%, ожидает вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Я думаю, что 90% заменит искусственный интеллект, или машина", - сказал Григоренко в рамках Всероссийского форума контрольных органов, комментируя ожидаемые изменения в работе контрольно-надзорных органов к 2050 году. Человек же будет отвечать за разрешение нестандартных случаев - "он будет садиться и думать, что с этим делать", добавил вице-премьер.
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общество, россия, дмитрий григоренко
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко
Григоренко рассказал о внедрении ИИ в работу надзорных органов власти

Григоренко: к 2050 году ИИ будет осуществлять надзорную деятельность на 90%

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дмитрий Григоренко. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) к 2050 году будет осуществлять контрольно-надзорную деятельность в России на 90%, ожидает вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"Я думаю, что 90% заменит искусственный интеллект, или машина", - сказал Григоренко в рамках Всероссийского форума контрольных органов, комментируя ожидаемые изменения в работе контрольно-надзорных органов к 2050 году.
Человек же будет отвечать за разрешение нестандартных случаев - "он будет садиться и думать, что с этим делать", добавил вице-премьер.
Профессор Татьяна Черниговская - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Черниговская: провал между ИИ и естественным интеллектом не преодолен
24 октября, 21:37
 
ОбществоРоссияДмитрий Григоренко
 
 
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