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Офицеры нацбата "Лють" могли попасть под удар в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 02.11.2024
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15:06 02.11.2024 (обновлено: 15:59 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/harkov-1981550791.html
Офицеры нацбата "Лють" могли попасть под удар в Харькове, сообщило подполье
Офицеры нацбата "Лють" могли попасть под удар в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 02.11.2024
Офицеры нацбата "Лють" могли попасть под удар в Харькове, сообщило подполье
Под удар по зданию академии Нацполиции Украины в Харькове наряду с боевиками "Кракена" попали и офицеры нацбата МВД "Лють", сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:06
2024-11-02T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Под удар по зданию академии Нацполиции Украины в Харькове наряду с боевиками "Кракена" попали и офицеры нацбата МВД "Лють", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "По предварительным данным, в момент нанесения удара там находились офицеры нацистского батальона МВД "Лють", — сказал он. По словам Лебедева, удар пришелся рядом со зданием. Он также предоставил видео, на котором видны последствия удара. Накануне вечером подпольщик рассказал, что в Харькове удалось поразить административное здание полиции, в котором базировалось неонацистское формирование "Кракен", а также штаб военкомата. В украинской полиции признали, что при ударе погиб полковник и пострадали 36 сотрудников.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241031/vsu-1981179453.html
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Последствия удара по базе нацбата "Кракен" в Харькове
Во время удара по базе нацбата "Кракен" в Харькове, расположенной в одном из корпусов академии Нацгвардии Украины, там находились офицеры нацбата МВД Украины "Лють", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев. Он также предоставил видео, где видны последствия удара, который пришелся рядом со зданием.
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в мире, харьков, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Офицеры нацбата "Лють" могли попасть под удар в Харькове, сообщило подполье

Подполье: офицеры нацбата "Лють" находились на базе в "Кракена" при ударе

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ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Под удар по зданию академии Нацполиции Украины в Харькове наряду с боевиками "Кракена" попали и офицеры нацбата МВД "Лють", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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"По предварительным данным, в момент нанесения удара там находились офицеры нацистского батальона МВД "Лють", — сказал он.
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По словам Лебедева, удар пришелся рядом со зданием. Он также предоставил видео, на котором видны последствия удара.
Накануне вечером подпольщик рассказал, что в Харькове удалось поразить административное здание полиции, в котором базировалось неонацистское формирование "Кракен", а также штаб военкомата. В украинской полиции признали, что при ударе погиб полковник и пострадали 36 сотрудников.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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