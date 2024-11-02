https://ria.ru/20241102/gretsiya-1981546043.html
В Греции отреагировали на призывы "начать войну" с Турцией
В Греции отреагировали на призывы "начать войну" с Турцией - РИА Новости, 02.11.2024
В Греции отреагировали на призывы "начать войну" с Турцией
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что считает неприемлемыми призывы некоторых политиков "начать войну" с Турцией и хочет иметь хорошие отношения РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:46
2024-11-02T14:46
2024-11-02T14:46
в мире
греция
турция
афины
кириакос мицотакис
хакан фидан
нато
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АФИНЫ, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что считает неприемлемыми призывы некоторых политиков "начать войну" с Турцией и хочет иметь хорошие отношения с ней. В интервью телеканалу Skai в субботу, комментируя предстоящий 8 ноября визит главы МИД Турции Хакана Фидана в Афины и его переговоры с греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом, премьер Греции сказал, что Афины не отступили от национальных позиций. "Отношения между двумя народами хорошие. Поэтому иногда, когда я слышу антитурецкие воинственные речи... Некоторые люди предлагают нам начать войну с Турцией. Мы слышали это, и мы слышали это в парламенте. Это неприемлемые идеи", - сказал Мицотакис. По его словам, Греция сегодня сильнее, чем в 2019 году, когда к власти пришла партия "Новая демократия" и правительство Мицоитакиса. "Именно мы остановили организованное нашествие мигрантов на Эврос, мы построили забор (на границе с Турцией – прим.), мы значительно сократили миграционные потоки в Эгейском море, мы покончили с "адом" в Мории (скоплением мигрантов в лагере Мория на Лесбосе – ред.) и построили современные структуры приема и идентификации. Это мы расширили территориальные воды в Ионическом море и частично разграничили исключительную экономическую зону с Египтом. Это мы купили 24 самолета Rafale в очень быстрых процедурах, три новых фрегата, первый из которых будет спущен на воду в следующем году, F-35, которые поступят на вооружение ВВС до конца десятилетия", - сказал премьер. "Таким образом, Греция сегодня сильна в геополитическом, оборонительном и экономическом плане. И мы обязаны с уверенностью, а не с позиции слабости, взаимодействовать с нашими соседями. Я задаюсь вопросом, какова альтернатива. Что мы предпочитаем - спокойные воды или неспокойные? Я предпочитаю спокойные воды. Отступили ли мы, хотя бы немного, от твердых национальных позиций? Я нигде этого не вижу", - заявил Мицотакис "Но обсуждать и изучать возможность, прежде всего, убедить Турцию в том, что турецкий ревизионизм не может в конечном итоге привести к решению, - это то, что я обязан сделать. И сделать это с точки зрения порядочности и уважения к моему соседу, с которым мы "приговорены" географией жить совместно", - сказал премьер. По его словам, после решения выдавать туркам экспресс-визы для посещения греческих островов, Лесбос, Хиос, Самос, Лерос переполнены турецкими туристами. "В то же время, у нас нет нарушений в Эгейском море. У нас есть сотрудничество, которое может быть еще лучше, по вопросу беженцев. Разве это не позитивно? Я хочу иметь хорошие отношения с Турцией", - заявил Мицотакис. По его словам, если даже Греция не может решить вопрос ИЭЗ и континентального шельфа из-за очень разных позиций с Турцией, это не значит, что Греция должна быть на грани войны с Турцией. "Сегодня есть много стран, которые до сих пор имеют пограничные споры. Многие ли знают, что Канада и Соединенные Штаты до сих пор имеют пограничные споры? Я не вижу, чтобы они были на грани войны, и никто не отступает от своих позиций", - сказал Мицотакис. Греция и Турция лишь в начале 2023 года снизили напряжённость в отношениях. Союзники по НАТО Греция и Турция десятилетиями не могут урегулировать спорные вопросы, они неоднократно оказывались на грани вооружённого конфликта из-за территориальных споров. Среди проблемных вопросов - демилитаризация греческих островов, положение турецкого меньшинства, которое Греция называет мусульманским, десятимильная воздушная зона вокруг греческих островов и прочее. Афины же настаивают, что предметом переговоров может быть только разграничение морских зон.
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в мире, греция, турция, афины, кириакос мицотакис, хакан фидан, нато, rafale, f-35
В мире, Греция, Турция, Афины, Кириакос Мицотакис, Хакан Фидан, НАТО, Rafale, F-35
АФИНЫ, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что считает неприемлемыми призывы некоторых политиков "начать войну" с Турцией и хочет иметь хорошие отношения с ней.
В интервью телеканалу Skai в субботу, комментируя предстоящий 8 ноября визит главы МИД Турции Хакана Фидана
в Афины
и его переговоры с греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом, премьер Греции сказал, что Афины не отступили от национальных позиций.
"Отношения между двумя народами хорошие. Поэтому иногда, когда я слышу антитурецкие воинственные речи... Некоторые люди предлагают нам начать войну с Турцией. Мы слышали это, и мы слышали это в парламенте. Это неприемлемые идеи", - сказал Мицотакис.
По его словам, Греция сегодня сильнее, чем в 2019 году, когда к власти пришла партия "Новая демократия" и правительство Мицоитакиса.
"Именно мы остановили организованное нашествие мигрантов на Эврос, мы построили забор (на границе с Турцией – прим.), мы значительно сократили миграционные потоки в Эгейском море
, мы покончили с "адом" в Мории (скоплением мигрантов в лагере Мория на Лесбосе
– ред.) и построили современные структуры приема и идентификации. Это мы расширили территориальные воды в Ионическом море
и частично разграничили исключительную экономическую зону с Египтом
. Это мы купили 24 самолета Ra
fale в очень быстрых процедурах, три новых фрегата, первый из которых будет спущен на воду в следующем году,
F-35, которые поступят на вооружение ВВС до конца десятилетия", - сказал премьер.
"Таким образом, Греция сегодня сильна в геополитическом, оборонительном и экономическом плане. И мы обязаны с уверенностью, а не с позиции слабости, взаимодействовать с нашими соседями. Я задаюсь вопросом, какова альтернатива. Что мы предпочитаем - спокойные воды или неспокойные? Я предпочитаю спокойные воды. Отступили ли мы, хотя бы немного, от твердых национальных позиций? Я нигде этого не вижу", - заявил Мицотакис
"Но обсуждать и изучать возможность, прежде всего, убедить Турцию в том, что турецкий ревизионизм не может в конечном итоге привести к решению, - это то, что я обязан сделать. И сделать это с точки зрения порядочности и уважения к моему соседу, с которым мы "приговорены" географией жить совместно", - сказал премьер.
По его словам, после решения выдавать туркам экспресс-визы для посещения греческих островов, Лесбос, Хиос, Самос, Лерос переполнены турецкими туристами.
"В то же время, у нас нет нарушений в Эгейском море. У нас есть сотрудничество, которое может быть еще лучше, по вопросу беженцев. Разве это не позитивно? Я хочу иметь хорошие отношения с Турцией", - заявил Мицотакис.
По его словам, если даже Греция не может решить вопрос ИЭЗ и континентального шельфа из-за очень разных позиций с Турцией, это не значит, что Греция должна быть на грани войны с Турцией.
"Сегодня есть много стран, которые до сих пор имеют пограничные споры. Многие ли знают, что Канада
и Соединенные Штаты до сих пор имеют пограничные споры? Я не вижу, чтобы они были на грани войны, и никто не отступает от своих позиций", - сказал Мицотакис.
Греция и Турция лишь в начале 2023 года снизили напряжённость в отношениях. Союзники по НАТО
Греция и Турция десятилетиями не могут урегулировать спорные вопросы, они неоднократно оказывались на грани вооружённого конфликта из-за территориальных споров. Среди проблемных вопросов - демилитаризация греческих островов, положение турецкого меньшинства, которое Греция называет мусульманским, десятимильная воздушная зона вокруг греческих островов и прочее. Афины же настаивают, что предметом переговоров может быть только разграничение морских зон.