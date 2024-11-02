https://ria.ru/20241102/grabar-1981465838.html

Грабар рассказал, что пьют россияне вместо импортных вин

Грабар рассказал, что пьют россияне вместо импортных вин - РИА Новости, 02.11.2024

Грабар рассказал, что пьют россияне вместо импортных вин

Россияне после повышения пошлин на импортное вино из недружественных стран переходят с него на коктейли с крепким алкоголем, произведенным в России, и отчасти – РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T07:43

2024-11-02T07:43

2024-11-02T07:43

экономика

россия

ladoga

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россияне после повышения пошлин на импортное вино из недружественных стран переходят с него на коктейли с крепким алкоголем, произведенным в России, и отчасти – на продукцию отечественных виноделов, заявил РИА Новости президент компании Ladoga Вениамин Грабар. "Тренд рынка – это снижение потребления вина и рост потребления крепких напитков. Мы связываем рост продаж крепкой продукции со снижением интереса к винодельческой продукции, цена на которую попала под давление мер по повышению ввозных пошлин и акциза. Основной удар пришелся на вина из недружественных стран. Потребитель, который решил отказаться от этой продукции, лишь отчасти перешел на вина российских виноделов и вина из дружественных стран. Существенная часть аудитории перешла в категорию крепких спиртных напитков", - сказал Грабар. При этом он уточнил, что россияне стараются не повышать сам градус потребления и чаще пьют коктейли на основе крепкого алкоголя или смешивают джин, водку, ром и виски с тоником, колой или содовой. "Некоторые употребляют такие напитки в чистом виде с большим количеством льда, который по мере потребления тает, слегка разбавляет напиток, раскрывая его вкусовую палитру и органолептику – шоколадная водка, персиковый виски, ром со вкусом маракуйи, устричный джин позволяют как испытать не менее интересные вкусовые впечатления, чем, например, вино, так и дают огромный простор для творчества", - добавил Грабар. По его словам, отгрузки продукции российского производства по итогам третьего квартала выросли в 1,5 раза. "Наиболее активный рост показали продажи рома (в шесть раз), виски - плюс 80%, водка - плюс 50%, джин - плюс 21%, ликеры - на 31% и игристые вина - на 50%", - указал глава компании. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, затем ее продлили на весь 2024 год. А с начала августа этого года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр. Ladoga - один из крупнейших производителей и импортеров алкогольной продукции в России. Основные бренды - водка "Царская", джин Barrister, виски Fowler's. Продукция компании представлена в более чем 30 странах мира.

https://ria.ru/20241030/vino-1980824977.html

https://ria.ru/20241028/vino-1980547162.html

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экономика, россия, ladoga