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Число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки увеличилось до четырех
Число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки увеличилось до четырех - РИА Новости, 02.11.2024
Число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки увеличилось до четырех
Число раненных в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике в субботу увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:24
2024-11-02T13:24
2024-11-02T13:24
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 ноя – РИА Новости. Число раненных в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике в субботу увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до четырёх", - написал Приходько. Ранее мэр сообщал о троих раненых мирных жителях Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки увеличилось до четырех
Мэр Приходько: при украинских обстрелах Горловки пострадали четыре человека