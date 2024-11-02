https://ria.ru/20241102/gorlovka-1981517894.html

Число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки увеличилось до четырех

Число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки увеличилось до четырех - РИА Новости, 02.11.2024

Число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки увеличилось до четырех

Число раненных в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике в субботу увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:24

2024-11-02T13:24

2024-11-02T13:24

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

россия

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 ноя – РИА Новости. Число раненных в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике в субботу увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до четырёх", - написал Приходько. Ранее мэр сообщал о троих раненых мирных жителях Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241101/vsu-1981320185.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, происшествия, вооруженные силы украины