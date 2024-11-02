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Число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки увеличилось до четырех - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/gorlovka-1981517894.html
Число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки увеличилось до четырех
Число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки увеличилось до четырех - РИА Новости, 02.11.2024
Число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки увеличилось до четырех
Число раненных в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике в субботу увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:24
2024-11-02T13:24
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 ноя – РИА Новости. Число раненных в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике в субботу увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до четырёх", - написал Приходько. Ранее мэр сообщал о троих раненых мирных жителях Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241101/vsu-1981320185.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки увеличилось до четырех

Мэр Приходько: при украинских обстрелах Горловки пострадали четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 2 ноя – РИА Новости. Число раненных в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике в субботу увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до четырёх", - написал Приходько.
Ранее мэр сообщал о троих раненых мирных жителях Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Игорь Кимаковский - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
ВСУ атаковали автомобиль советника главы ДНР дроном
1 ноября, 12:37
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоРоссияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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