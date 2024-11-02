https://ria.ru/20241102/gorlovka-1981497107.html
Число раненных при обстрелах ВСУ жителей Горловки увеличилось до трех
Число раненных при обстрелах ВСУ жителей Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 02.11.2024
Число раненных при обстрелах ВСУ жителей Горловки увеличилось до трех
Число раненных мирных жителей в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике увеличилось до трёх, сообщил в субботу мэр... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:52
2024-11-02T11:52
2024-11-02T11:52
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 ноя – РИА Новости. Число раненных мирных жителей в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике увеличилось до трёх, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее он сообщал о ранении двух мирных жителей во время обстрелов города со стороны ВСУ. "Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки возросло до трёх", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Число раненных при обстрелах ВСУ жителей Горловки увеличилось до трех
Мэр Приходько сообщил о трех мирных жителях, раненных при обстрелах Горловки