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Число раненных при обстрелах ВСУ жителей Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/gorlovka-1981497107.html
Число раненных при обстрелах ВСУ жителей Горловки увеличилось до трех
Число раненных при обстрелах ВСУ жителей Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 02.11.2024
Число раненных при обстрелах ВСУ жителей Горловки увеличилось до трех
Число раненных мирных жителей в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике увеличилось до трёх, сообщил в субботу мэр... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:52
2024-11-02T11:52
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 ноя – РИА Новости. Число раненных мирных жителей в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике увеличилось до трёх, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее он сообщал о ранении двух мирных жителей во время обстрелов города со стороны ВСУ. "Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки возросло до трёх", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число раненных при обстрелах ВСУ жителей Горловки увеличилось до трех

Мэр Приходько сообщил о трех мирных жителях, раненных при обстрелах Горловки

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ДОНЕЦК, 2 ноя – РИА Новости. Число раненных мирных жителей в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике увеличилось до трёх, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее он сообщал о ранении двух мирных жителей во время обстрелов города со стороны ВСУ.
"Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки возросло до трёх", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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