https://ria.ru/20241102/gorlovka-1981497107.html

Число раненных при обстрелах ВСУ жителей Горловки увеличилось до трех

Число раненных при обстрелах ВСУ жителей Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 02.11.2024

Число раненных при обстрелах ВСУ жителей Горловки увеличилось до трех

Число раненных мирных жителей в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике увеличилось до трёх, сообщил в субботу мэр... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:52

2024-11-02T11:52

2024-11-02T11:52

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg

ДОНЕЦК, 2 ноя – РИА Новости. Число раненных мирных жителей в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике увеличилось до трёх, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее он сообщал о ранении двух мирных жителей во время обстрелов города со стороны ВСУ. "Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки возросло до трёх", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия