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Главы МИД России и КНДР подтвердили приверженность договору о партнерстве - РИА Новости, 02.11.2024
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10:50 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/glava-1981487771.html
Главы МИД России и КНДР подтвердили приверженность договору о партнерстве
Главы МИД России и КНДР подтвердили приверженность договору о партнерстве - РИА Новости, 02.11.2024
Главы МИД России и КНДР подтвердили приверженность договору о партнерстве
Главы МИД России и КНДР подтвердили твердую приверженность выполнению в полном объеме положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявили в... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:50
2024-11-02T10:50
россия
политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главы МИД России и КНДР подтвердили твердую приверженность выполнению в полном объеме положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. "С обеих сторон подтверждена твердая приверженность выполнению в полном объеме положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, закрепившего вывод традиционно дружественных российско-корейских отношений на новый качественный уровень", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В нём отмечается, что стратегические консультации министров иностранных дел двух стран вносят важный вклад в дальнейшее развитие и расширение двусторонних отношений в соответствии с уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Корейской народно-демократической республикой. "Стороны договорились о продолжении стратегических консультаций между министрами иностранных дел, а также диалога и обменов по линии внешнеполитических ведомств двух стран на различных уровнях", - заключается в нём.
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россия, политика
Россия, Политика
Главы МИД России и КНДР подтвердили приверженность договору о партнерстве

Главы МИД РФ и КНДР подтвердили приверженность выполнению договора о партнерстве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главы МИД России и КНДР подтвердили твердую приверженность выполнению в полном объеме положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"С обеих сторон подтверждена твердая приверженность выполнению в полном объеме положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, закрепившего вывод традиционно дружественных российско-корейских отношений на новый качественный уровень", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
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В нём отмечается, что стратегические консультации министров иностранных дел двух стран вносят важный вклад в дальнейшее развитие и расширение двусторонних отношений в соответствии с уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Корейской народно-демократической республикой.
"Стороны договорились о продолжении стратегических консультаций между министрами иностранных дел, а также диалога и обменов по линии внешнеполитических ведомств двух стран на различных уровнях", - заключается в нём.
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