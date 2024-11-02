https://ria.ru/20241102/glava-1981487771.html

Главы МИД России и КНДР подтвердили приверженность договору о партнерстве

Главы МИД России и КНДР подтвердили приверженность договору о партнерстве - РИА Новости, 02.11.2024

Главы МИД России и КНДР подтвердили приверженность договору о партнерстве

Главы МИД России и КНДР подтвердили твердую приверженность выполнению в полном объеме положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявили в... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:50

2024-11-02T10:50

2024-11-02T10:50

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главы МИД России и КНДР подтвердили твердую приверженность выполнению в полном объеме положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. "С обеих сторон подтверждена твердая приверженность выполнению в полном объеме положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, закрепившего вывод традиционно дружественных российско-корейских отношений на новый качественный уровень", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В нём отмечается, что стратегические консультации министров иностранных дел двух стран вносят важный вклад в дальнейшее развитие и расширение двусторонних отношений в соответствии с уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Корейской народно-демократической республикой. "Стороны договорились о продолжении стратегических консультаций между министрами иностранных дел, а также диалога и обменов по линии внешнеполитических ведомств двух стран на различных уровнях", - заключается в нём.

https://ria.ru/20241101/kndr-1981316589.html

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