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Минфин Германии назвал условие для сохранения правительства
Минфин Германии назвал условие для сохранения правительства - РИА Новости, 02.11.2024
Минфин Германии назвал условие для сохранения правительства
Главный советник министра финансов Германии Кристиана Линднера Ларс Фельд на фоне скандала вокруг публикации в СМИ экономического плана его руководителя,... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T23:20
2024-11-02T23:20
2024-11-02T23:20
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главный советник министра финансов Германии Кристиана Линднера Ларс Фельд на фоне скандала вокруг публикации в СМИ экономического плана его руководителя, который предлагает меры, противоречащие повестке двух из трех партий правящей коалиции, заявил, что правительство удастся сохранить, если партии пойдут на уступки. "Кристиан Линднер дал понять, что необходимо, чтобы Германия вновь стала конкурентоспособным местом для экономической деятельности. Сейчас он обсудит свои предложения с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком. Если СДПГ (Социал-демократическая партия Германии - ред.) и "Зеленые" пойдут ему навстречу, коалиция не распадется", - сказал он в интервью изданию Handelsblatt. По его мнению, уступки должны быть сделаны в сферах социальной и климатической политики, а также рынка труда. В пятницу стало известно, что Линднер (партия свободных либералов - СвДП) подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который может поставить под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождает слухи о возможном распаде правящей коалиции. Тем менее, в пятницу пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.
https://ria.ru/20241102/bavariya-1981615341.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, кристиан линднер, олаф шольц, роберт хабек
В мире, Германия, Кристиан Линднер, Олаф Шольц, Роберт Хабек
Минфин Германии назвал условие для сохранения правительства
Минфин ФРГ: правительство удастся сохранить, если партии пойдут на уступки
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главный советник министра финансов Германии Кристиана Линднера Ларс Фельд на фоне скандала вокруг публикации в СМИ экономического плана его руководителя, который предлагает меры, противоречащие повестке двух из трех партий правящей коалиции, заявил, что правительство удастся сохранить, если партии пойдут на уступки.
"Кристиан Линднер дал понять, что необходимо, чтобы Германия вновь стала конкурентоспособным местом для экономической деятельности. Сейчас он обсудит свои предложения с канцлером Олафом Шольцем
и министром экономики Робертом Хабеком
. Если СДПГ (Социал-демократическая партия Германии - ред.) и "Зеленые" пойдут ему навстречу, коалиция не распадется", - сказал он в интервью изданию Handelsblatt.
По его мнению, уступки должны быть сделаны в сферах социальной и климатической политики, а также рынка труда.
В пятницу стало известно, что Линднер (партия свободных либералов - СвДП) подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который может поставить под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца.
Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождает слухи о возможном распаде правящей коалиции. Тем менее, в пятницу пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.