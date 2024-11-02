В Германии дед сопредседателя правой партии оказался членом СС, пишут СМИ
Welt: дед сопредседателя "Альтернативы для Германии" оказался членом СС
© AP Photo / Jens MeyerСторонники ультраправой партии «Альтернатива для Германии» в Гере
© AP Photo / Jens Meyer
Сторонники ультраправой партии «Альтернатива для Германии» в Гере. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ганс Вайдель - дед сопредседателя правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель - был членом СС и работал военным судьей во время Второй мировой войны, сообщила газета Welt со ссылкой на открытые архивные источники.
"Фактически, Вайдель вступил в партию (НСДАП - ред.) в конце 1932 года и в СС в январе 1933 года - до прихода к власти Гитлера", - пишет Welt.
Сообщается, что в марте 1941 года Ганс Вайдель согласился поехать в оккупированную Варшаву для прохождения обучения на военного судью.
"Четыре месяца спустя он получил эту должность в суде варшавской военной комендатуры в звании полевого военного советника, а затем военного советника", - сообщает издание.
В 1948 году прокурор, действующий в рамках процесса денацификации Германии, закрыл дело против Вайделя в связи с недостаточностью доказательств его вины в совершенных преступлениях. Тем не менее, по утверждению Welt, имеющихся на сегодняшний день документов вполне хватает, чтобы можно было с уверенностью говорить, как минимум, о том, что Вайдель был в курсе происходивших преступлений, а, скорее, даже участвовал в них.
Наличие нацистов среди предков - не редкость для политиков современной Германии. Ранее журнал Bunte сообщал, что дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок Вальдемар Бербок во время Второй мировой войны носил звание офицера вермахта, будучи инженером в области ПВО. По информации издания, Бербок-старший был "безоговорочным национал-социалистом", читал книгу Гитлера "Майн кампф" (внесена в российский федеральный список экстремистских материалов) и "был полностью на стороне национал-социализма".
Позднее журнал опубликовал расследование, согласно которому двое родственников вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека служили офицерами в гитлеровской Германии, его дед был оберштурмфюрером СА, а прадед - признанный военным преступником офицер СС из ближайшего окружения нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса.