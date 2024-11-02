https://ria.ru/20241102/germaniya-1981562054.html

В Германии дед сопредседателя правой партии оказался членом СС, пишут СМИ

В Германии дед сопредседателя правой партии оказался членом СС, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2024

В Германии дед сопредседателя правой партии оказался членом СС, пишут СМИ

Ганс Вайдель - дед сопредседателя правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель - был членом СС и работал военным судьей во время Второй мировой РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T15:58

2024-11-02T15:58

2024-11-02T15:58

в мире

германия

варшава

анналена бербок

роберт хабек

йозеф геббельс

welt

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ганс Вайдель - дед сопредседателя правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель - был членом СС и работал военным судьей во время Второй мировой войны, сообщила газета Welt со ссылкой на открытые архивные источники. "Фактически, Вайдель вступил в партию (НСДАП - ред.) в конце 1932 года и в СС в январе 1933 года - до прихода к власти Гитлера", - пишет Welt. Сообщается, что в марте 1941 года Ганс Вайдель согласился поехать в оккупированную Варшаву для прохождения обучения на военного судью. "Четыре месяца спустя он получил эту должность в суде варшавской военной комендатуры в звании полевого военного советника, а затем военного советника", - сообщает издание. В 1948 году прокурор, действующий в рамках процесса денацификации Германии, закрыл дело против Вайделя в связи с недостаточностью доказательств его вины в совершенных преступлениях. Тем не менее, по утверждению Welt, имеющихся на сегодняшний день документов вполне хватает, чтобы можно было с уверенностью говорить, как минимум, о том, что Вайдель был в курсе происходивших преступлений, а, скорее, даже участвовал в них. Наличие нацистов среди предков - не редкость для политиков современной Германии. Ранее журнал Bunte сообщал, что дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок Вальдемар Бербок во время Второй мировой войны носил звание офицера вермахта, будучи инженером в области ПВО. По информации издания, Бербок-старший был "безоговорочным национал-социалистом", читал книгу Гитлера "Майн кампф" (внесена в российский федеральный список экстремистских материалов) и "был полностью на стороне национал-социализма". Позднее журнал опубликовал расследование, согласно которому двое родственников вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека служили офицерами в гитлеровской Германии, его дед был оберштурмфюрером СА, а прадед - признанный военным преступником офицер СС из ближайшего окружения нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса.

https://ria.ru/20240506/dokument-1944035030.html

https://ria.ru/20240619/bunte-1954017526.html

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в мире, германия, варшава, анналена бербок, роберт хабек, йозеф геббельс, welt