https://ria.ru/20241102/gd-1981454523.html

В Госдуме рекомендовали отключить важные аккаунты от сервисов Google

В Госдуме рекомендовали отключить важные аккаунты от сервисов Google - РИА Новости, 02.11.2024

В Госдуме рекомендовали отключить важные аккаунты от сервисов Google

Аккаунты, подключенные к государственным или банковским ресурсам, лучше отключить от сервисов Google и перевести на российские аналоги для сохранения и... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T02:26

2024-11-02T02:26

2024-11-02T11:04

общество

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антон немкин (депутат)

google

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Аккаунты, подключенные к государственным или банковским ресурсам, лучше отключить от сервисов Google и перевести на российские аналоги для сохранения и безопасности данных, посоветовал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Нужно четко понимать, что продолжать сегодня пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате — это серьезные риски. Как мы помним, Google уже ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Какой шаг будет следующим, неизвестно", — сказал он РИА Новости.Ранее портал "Госуслуги" начал просить пользователей сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой: некоторым гражданам уже пришло уведомление об обновлении почты.По мнению Немкина, последующие ограничения могут оказаться жестче. "Стоит ли этого дожидаться? Особенно когда речь идет о таком ресурсе, как "Госуслуги", где аккумулируется огромное количество сведений о владельце аккаунта. Давать доступ к этой информации тем компаниям, которые выстраивают свою работу полностью под диктовку правительства США и в целом придерживаются русофобской политики, как минимум нелогично", — добавил парламентарий. Депутат рекомендовал отказаться от привычки привязывать важные аккаунты к почтовому сервису Google. Перенос данных займет совсем немного времени, зато даст надежные гарантии безопасности, отметил он. "В целом любые важные аккаунты, которые так или иначе сегодня связаны с сервисами Google, я рекомендовал бы перенастроить. Не стоит рисковать своей конфиденциальной информацией, доверяясь ИТ-гиганту, который давно не заботится о пользователях", — сказал Немкин. По его словам, за последнее время интерес российских пользователей к сервисам Google значительно упал. "Граждане понимают, что сервисы, например, "Яндекса", по надежности значительно превосходят продукты Google, и постепенно меняют свои пользовательские привычки", — считает парламентарий. В сентябре некоторые пользователи Google жаловались, что не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер. Позже Минцифры России подтвердило, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, однако там добавили, что СМС-подтверждение авторизации для ранее созданных аккаунтов еще работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится. Тогда же министерство порекомендовало пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы.

https://ria.ru/20241102/srzp-1981454013.html

https://ria.ru/20241101/google-1981440916.html

https://ria.ru/20241013/google-1977787994.html

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общество, технологии, сша, россия, антон немкин (депутат), google, госдума рф