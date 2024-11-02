https://ria.ru/20241102/gaza-1981626749.html
СМИ: в Каире началась встреча ФАТХ и ХАМАС по управлению сектором Газа
СМИ: в Каире началась встреча ФАТХ и ХАМАС по управлению сектором Газа - РИА Новости, 02.11.2024
СМИ: в Каире началась встреча ФАТХ и ХАМАС по управлению сектором Газа
Встреча между палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС началась в субботу в Каире, чтобы обсудить создание совместного комитета по управлению делами сектора Газа,... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T22:55
2024-11-02T22:55
2024-11-02T22:55
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ДОХА, 2 ноя - РИА Новости. Встреча между палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС началась в субботу в Каире, чтобы обсудить создание совместного комитета по управлению делами сектора Газа, сообщил телеканалу "Аль-Кахира аль-Ихбария" египетский осведомленный источник в службах безопасности. "В Каире начались встречи движений ФАТХ и ХАМАС по поводу сектора Газа для обсуждения комитета для управления делами сектора Газа. Эти встречи являются только межпалестинскими, усилия Египта в этой ситуации направлены на объединение палестинских рядов", - уточнил источник. Он сказал, что комитет будет связан с Палестинской администрацией и включит в себя независимых представителей. "ФАТХ и ХАМАС положительно оценивают шаги Египта по созданию такого общественного комитета, несмотря на проблемы, стоящие перед решением палестинского вопроса", - добавил источник.
https://ria.ru/20241102/konflikt-1915630213.html
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в мире, каир (город), египет, фатх, хамас
В мире, Каир (город), Египет, ФАТХ, ХАМАС
СМИ: в Каире началась встреча ФАТХ и ХАМАС по управлению сектором Газа
"Аль-Кахира аль-Ихбария": в Каире началась встреча ФАТХ и ХАМАС по делам Газы