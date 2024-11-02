https://ria.ru/20241102/gaza-1981626749.html

СМИ: в Каире началась встреча ФАТХ и ХАМАС по управлению сектором Газа

СМИ: в Каире началась встреча ФАТХ и ХАМАС по управлению сектором Газа - РИА Новости, 02.11.2024

СМИ: в Каире началась встреча ФАТХ и ХАМАС по управлению сектором Газа

Встреча между палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС началась в субботу в Каире, чтобы обсудить создание совместного комитета по управлению делами сектора Газа,... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T22:55

2024-11-02T22:55

2024-11-02T22:55

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ДОХА, 2 ноя - РИА Новости. Встреча между палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС началась в субботу в Каире, чтобы обсудить создание совместного комитета по управлению делами сектора Газа, сообщил телеканалу "Аль-Кахира аль-Ихбария" египетский осведомленный источник в службах безопасности. "В Каире начались встречи движений ФАТХ и ХАМАС по поводу сектора Газа для обсуждения комитета для управления делами сектора Газа. Эти встречи являются только межпалестинскими, усилия Египта в этой ситуации направлены на объединение палестинских рядов", - уточнил источник. Он сказал, что комитет будет связан с Палестинской администрацией и включит в себя независимых представителей. "ФАТХ и ХАМАС положительно оценивают шаги Египта по созданию такого общественного комитета, несмотря на проблемы, стоящие перед решением палестинского вопроса", - добавил источник.

https://ria.ru/20241102/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241101/hamas-1981419957.html

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в мире, каир (город), египет, фатх, хамас