https://ria.ru/20241102/gaz-1981492412.html

"Газпром" создал в хранилищах рекордный оперативный резерв газа к зиме

"Газпром" создал в хранилищах рекордный оперативный резерв газа к зиме - РИА Новости, 02.11.2024

"Газпром" создал в хранилищах рекордный оперативный резерв газа к зиме

"Газпром" 1 ноября приступил к отбору из подземных хранилищ газа (ПХГ) России, при этом к зиме он создал в этих ПХГ оперативный резерв в рекордном объеме - в... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:24

2024-11-02T11:24

2024-11-02T15:54

экономика

россия

газпром

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Газпром" 1 ноября приступил к отбору из подземных хранилищ газа (ПХГ) России, при этом к зиме он создал в этих ПХГ оперативный резерв в рекордном объеме - в 73,034 миллиарда кубометров, сообщила компания."Первого ноября "Газпром" приступил к отбору газа из подземных хранилищ России. К зиме 2024/2025 года "Газпром" создал в российских хранилищах оперативный резерв газа в объеме 73,034 миллиарда кубометров. Это абсолютный рекорд для отечественной газовой отрасли", – говорится в сообщении компании.Традиционно, высокий уровень запасов в ПХГ позволяет компании успешно справляться с сезонными колебаниями спроса. Например, при резких похолоданиях "Газпром" имеет возможность оперативно увеличивать подачу газа потребителям, отметили в компании."Газпром" в середине октября сообщал о завершении формирования в российских подземных хранилищах оперативного резерва газа. Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ, как уточняла компания, будет сохранена на рекордном уровне, достигнутом в 2023 году, – 858,8 миллиона кубометров.Традиционные работы по диагностике и ремонту объектов, а также заполнение подземных хранилищ в 2024 году велись на фоне повышенного спроса на газ, отмечали в компании. В летний период "Газпром" регулярно обеспечивал россиян рекордными объемами газа.

https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html

https://ria.ru/20241018/gaz-1978608210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, газпром